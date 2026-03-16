Оскар 2026 – повний список лауреатів премії

Щойно у театрі Долбі, що в Лос-Анджелесі, відгриміла 98-ма за рахунком урочиста церемонія вручення нагород "Оскар".

Нарешті стали відомі імена всіх лауреатів престижної премії за досягнення в галузі кіно за 2025 рік. Головну нагороду забрав фільм "Одна битва за іншою" від американського режисера Пола Тома Андерсона. До речі, саме ця стрічка й стала тріумфаторкою, виборовши шість статуеток. Далі йде фільм "Грішники", в якого чотири перемоги. До речі, премія цьогоріч здивувала й тим, що в одній із номінацій була нічия, тож оголосили одразу двох лауреатів, чого на "Оскарі" майже не трапляється.

Повний список володарів премії "Оскар-2026":

Найкращий фільм: "Одна битва за іншою"

Найкраща жіноча роль: Джессі Баклі ("Гамнет")

Найкраща чоловіча роль: Майкл Б. Джордан ("Грішники")

Найкраща жіноча роль другого плану: Емі Медіган ("Зброя")

Найкраща чоловіча роль другого плану: Шон Пенн ("Одна битва за іншою")

Найкраща робота художника-постановника: "Франкенштейн"

Найкраща пісня до фільму: Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів")

Найкращий короткометражний документальний фільм: "Усі порожні кімнати"

Найкращий повнометражний документальний фільм: "Містер Ніхто проти Путіна"

Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Вогонь і попіл"

Найкраща операторська робота: "Грішники"

Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

Найкращий оригінальний сценарій: "Грішники"

Найкращий монтаж фільму: "Одна битва за іншою"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Дівчина, яка плакала перлами".

Найкращий короткометражний фільм: "Співаки" та "Двоє людей обмінюються слиною"

Найкращий анімаційний фільм: "Кейпоп-мисливиці на демонів"

Найкращий адаптований сценарій: "Одна битва за іншою"

Найкращий дизайн костюмів: "Франкенштейн"

Найкращий грим та зачіски: "Франкенштейн"

Найкращий кастинг: "Одна битва за іншою"

Найкраща оригінальна музика: "Грішники"

Найкращий звук: "F1"

Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Сентиментальна цінність" (Норвегія)

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку "Оскара-2026". Пропонуємо пригадати, чим дивувала урочиста церемонія вручення кінопремій.