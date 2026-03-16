- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 2 хв
Оскар 2026 – повний список лауреатів премії
Нарешті стали відомі імена всіх лауреатів "Оскара-2026". Пропонуємо дізнатися, хто отримав статуетки кінопремії.
Щойно у театрі Долбі, що в Лос-Анджелесі, відгриміла 98-ма за рахунком урочиста церемонія вручення нагород "Оскар".
Нарешті стали відомі імена всіх лауреатів престижної премії за досягнення в галузі кіно за 2025 рік. Головну нагороду забрав фільм "Одна битва за іншою" від американського режисера Пола Тома Андерсона. До речі, саме ця стрічка й стала тріумфаторкою, виборовши шість статуеток. Далі йде фільм "Грішники", в якого чотири перемоги. До речі, премія цьогоріч здивувала й тим, що в одній із номінацій була нічия, тож оголосили одразу двох лауреатів, чого на "Оскарі" майже не трапляється.
Повний список володарів премії "Оскар-2026":
Найкращий фільм: "Одна битва за іншою"
Найкраща жіноча роль: Джессі Баклі ("Гамнет")
Найкраща чоловіча роль: Майкл Б. Джордан ("Грішники")
Найкраща жіноча роль другого плану: Емі Медіган ("Зброя")
Найкраща чоловіча роль другого плану: Шон Пенн ("Одна битва за іншою")
Найкраща робота художника-постановника: "Франкенштейн"
Найкраща пісня до фільму: Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів")
Найкращий короткометражний документальний фільм: "Усі порожні кімнати"
Найкращий повнометражний документальний фільм: "Містер Ніхто проти Путіна"
Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Вогонь і попіл"
Найкраща операторська робота: "Грішники"
Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
Найкращий оригінальний сценарій: "Грішники"
Найкращий монтаж фільму: "Одна битва за іншою"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Дівчина, яка плакала перлами".
Найкращий короткометражний фільм: "Співаки" та "Двоє людей обмінюються слиною"
Найкращий анімаційний фільм: "Кейпоп-мисливиці на демонів"
Найкращий адаптований сценарій: "Одна битва за іншою"
Найкращий дизайн костюмів: "Франкенштейн"
Найкращий грим та зачіски: "Франкенштейн"
Найкращий кастинг: "Одна битва за іншою"
Найкраща оригінальна музика: "Грішники"
Найкращий звук: "F1"
Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Сентиментальна цінність" (Норвегія)
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку "Оскара-2026". Пропонуємо пригадати, чим дивувала урочиста церемонія вручення кінопремій.