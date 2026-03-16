"Оскар-2026": Шоп Пенн проігнорував церемонію та відмовився забирати зі сцени нагороду

Шон Пенн

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн проігнорував урочисту церемонію вручення кінопремій "Оскар-2026".

Зірка був представлений у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роботу у стрічці "Одна битва за іншою". Члени Американської академії кіномистецтв віддали найбільшу кількість голосів саме Шону Пенну, тож, він і отримав статуетку "Оскара-2026".

Проте, що цікаво, сам актор урочисту церемонію проігнорував. Зокрема, Шон Пенн не з'явився на "Оскарі-2026". Нагороду було вручати просто нікому.

Зазначимо, для Шона Пенна це вже третій "Оскар". Вперше він отримав статуетку 2004 року у номінації "Найкраща чоловіча роль", вдруге – 2009-го у тій самій категорії. До речі, один зі своїх "Оскарів" зірка Голлівуду залишив в Україні до кінця війни.

До речі, раніше актор публічно заявляв, що бойкотуватиме урочисту кінопремію. Шон Пенн обурювався, що 2022 року президенту Володимиру Зеленському не дали виступити з промовою.

