Оскар 2026 – відомо ім'я найкращого актора

За перемогу боролись п’ять популярних акторів. Однак лише одному з них вдалося отримати омріяну статуетку.

Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан / © Associated Press

Щойно на урочистій церемонії вручення кінопремії "Оскар-2026" оголосили переможця у номінації "Найкраща чоловіча роль".

За омріяну статуетку цьогоріч змагались п'ять зірок Голлівуду. На "Оскар-2026" були номіновані Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура та Тімоті Шаламе. Однак лише одному з них вдалося вибороти омріяну статуетку.

Так, лауреатом у номінації "Найкраща чоловіча роль" став Майкл Б. Джордан. Нагороду йому принесла робота у фільмі "Грішники". Що цікаво, в кінокар'єрі актора це перша номінація на "Оскар", яка й принесла йому перемогу.

Зазначимо, Майкл Б. Джордан - американський актор. Найвідоміші його ролі - у серіалах "Дроти", "Нічні вогні п'ятниці", "Батьківство", а також фільмах "Чорна Пантера", "Крід" та "Грішники". В останній стрічці актор зіграв одразу двох персонажів - братів-близнюків.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію. Дивіться кінопремію разом із нами та не пропускайте цікаві моменти.

