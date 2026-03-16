Оскар 2026 – відомо ім'я найкращої акторки

Перемогу здобула ірландська акторка.

Джессі Баклі / © Associated Press

Щойно на 98-й за рахунком урочистій церемонії вручення кінопремій "Оскар" розсекретили ім'я переможниці у номінації "Найкраща жіноча роль".

За омріяну статуетку цьогоріч боролись Джессі Баклі, Роуз Бірн, Кейт Гадсон, Ренате Рейнсве, Емма Стоун. Врешті, за результатами голосування членів Американської академії кіномистецтв "Оскар-2026" у номінації "Найкраща жіноча роль" отримує Джессі Баклі. Перемогу артистці принесла картина "Гамнет".

Зазначимо, Джессі Баклі - ірландська акторка та співачка. Кар'єру вона розпочала далекого 2008 року. Баклі брала участь у британських шоу талантів та грала в театрі. Упізнаваність артистці принесла роль у мінісеріалі "Табу". Також артистка втілила роль Людмили Ігнатенко в стрічці "Чорнобиль" 2019 року.

Раніше Джессі Баклі вже була номінована на "Оскар". 2022 року артистка претендувала на статуетку за роль у фільмі "Втрачена донька". Проте тоді вона поступилась місцем іншій акторці. Фільм "Гамнет" приніс Джессі Баклі омріяну статуетку в номінації "Найкраща жіноча роль".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку "Оскара-2026". Пропонуємо пригадати, цим цьогоріч дивувала церемонія.

