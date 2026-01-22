"Оскар-2026": всі номінанти кінопремії

Оголосили номінантів на "Оскар-2026" / © Associated Press

Реклама

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію «Оскар», церемонія вручення якої відбудеться 15 березня 2026 року.

Імена претендентів на головну кінопремію світу назвали у прямому ефірі акторка Даніель Брукс та актор Льюїс Джеймс Пуллман. Так, цьогоріч у 24 категоріях не представлено жодної стрічки, безпосередньо присвяченої Україні. Але цікаво, що раніше у коротких списках «Оскара-2026» можна було побачити документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки», анімаційну документальну роботу Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені», а також ігрову стрічку Франца Бьома «Камінь, ножиці, папір». Проте до фінального списку номінантів вони не дійшли.

Оголосили номінантів на «Оскар-2026» / © Associated Press

Церемонія запам’ятається й рекордами. Цього року історію переписав фільм Раяна Куглера «Грішники». Стрічку висунули аж у 16 категоріях, зокрема й завдяки новій номінації «Найкращий кастинг», яку Академія запровадила вперше. Ще одним фаворитом сезону стала картина «Одна битва за іншою» з 13 номінаціями, а «Марті Супрім. Геній комбінацій» зібрав 10.

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися, хто може отримати омріяний «Оскар» за значні досягнення у кінематографі за 2025 рік.

Номінанти на премію «Оскар-2026»

Найкращий фільм

«Бугонія»

«F1»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Одна битва за іншою»

«Таємний агент»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

«Потягові мрії»

Найкраща режисерська робота

Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»)

Раян Куглер («Грішники»)

Джош Сафді («Марті Супрім. Геній комбінацій»)

Йоахім Трієр («Сентиментальна цінність»)

Хлоя Чжао («Гамнет»)

Найкраща жіноча роль

Реклама

Джессі Баклі («Гамнет»)

Роуз Бірн («Я не залізна»)

Кейт Хадсон («Пісня любові»)

Ренате Рейнсве («Сентиментальна цінність»)

Емма Стоун («Бугонія»)

Емма Стоун / © Associated Press

Найкраща чоловіча роль

Леонардо ДіКапріо («Одна битва за іншою»)

Ітан Гоук («Блакитний місяць»)

Майкл Б. Джордан («Грішники»)

Вагнер Моура («Таємний агент»)

Тімоті Шаламе («Марті Супрім. Геній комбінацій»)

Тімоті Шаламе / © Associated Press

Найкраща жіноча роль другого плану

Ель Фаннінг («Сентиментальна цінність»)

Інга Ібсдоттер Ліллеаас («Сентиментальна цінність»)

Емі Мадіган («Зброя»)

Вунмі Мосаку («Грішники»)

Таяна Тейлор («Одна битва за іншою»)

Найкраща чоловіча роль другого плану

Бенісіо Дель Торо («Одна битва за іншою»)

Джейкоб Елорді («Франкенштейн»)

Делрой Ліндо («Грішники»)

Стеллан Скарсгард («Сентиментальна цінність»)

Шон Пенн («Одна битва за іншою»)

Шон Пенн / © Associated Press

Найкращий короткометражний фільм

Реклама

«Butcher’s Stain»

«A Friend of Dorothy»

«Jane Austen’s Period Drama»

«The Singers»

«Two People Exchanging Saliva»

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

«The Three Sisters»

«Retirement Plan»

«Forevergreen»

«The Girl Who Cried Pearls»

«Butterfly»

Найкращий анімаційний фільм

«Арко»

«Еліо»

«K-Pop Мисливиці на демонів»

«Маленька Амелі або Характер дощу»

«Зоотрополіс 2»

Найкращий документальний повнометражний фільм

«The Alabama Solution»

«Come See Me in the Good Light»

«Cutting through Rocks»

«Mr. Nobody against Putin»

«The Perfect Neighbor»

Найкращий документальний короткометражний фільм

Реклама

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Найкращий кастинг

«Гамнет»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Одна битва за іншою»

«Таємний агент»

«Грішники»

Найкраща операторська робота

«Франкенштейн»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Одна битва за іншою»

«Грішники»

«Потяг у снах»

Міжнародний повнометражний фільм

«Таємний агент» (Бразилія)

It Was Just an Accident (Франція)

«Сентиментальна цінність» (Норвегія)

«Сірат» (Іспанія»)

The Voice of Hind Rajab (Танзанія)

Найкращий оригінальний сценарій

Реклама

«Блакитний місяць»

«It Was Just an Accident»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Найкращий адаптований сценарій

«Буґонія»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Одна битва за іншою»

«Потяг у снах»

Найкраща музика до фільму

«Буґонія»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Одна битва за іншою»

«Грішники»

Найкраща пісня до фільму

Dear Me (Diane Warren: Relentless)

Golden («Кейпоп-мисливиці на демонів»)

I Lied To You («Грішники»)

Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!)

Train Dreams («Потяг у снах»)

Найкращий монтаж

Реклама

«F1: Фільм»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Одна битва за іншою»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Найкраща робота художника-постановника

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Одна битва за іншою»

«Грішники»

Найкращий дизайн костюмів

«Аватар 3»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Грішники»

Найкращі візуальні ефекти

«Аватар 3»

«F1: Фільм»

«Світ Юрського періоду: Відродження»

«Автобус у вогні»

«Грішники»

Найкращий грим і зачіски

Реклама

«Франкенштейн»

«Кокухо»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Грішники»

«Незламний»

«Гидка сестра»

Найкращий звук

«Франкенштейн»

«Одна битва за іншою»

«Грішники»

«Сірат»

«F1: Фільм»

Нагадаємо, нещодавно було оприлюднено список номінантів антипремії «Золота малина», яку традиційно вручають як повну протилежність «Оскару». До переліку потрапили стрічки, що не виправдали очікувань глядачів і критиків, а також актори, чиї ролі викликали найбільше запитань.