"Оскар" і російські фільми: стало відомо, чи зможе Росія висувати стрічки на престижну кінопремію

Країна-агресорка Росія більше не зможе висувати вітчизняні стрічки на престижну американську кінопремію "Оскар".

Як пишуть російські пропагандисти, оскарівський комітет у РФ, який і обирає конкурсні стрічки, припинив свою роботу. Це сталося тому, що творці фільмів у Росії образилися, що вони опиняються у санкційних списках через підтримку війни, а російська культура нині стала ізгоєм.

Тож аби показати своє невдоволення, РФ вирішила відмовитися він участі в боротьбі за кінопремію "Оскар".

Статуетка "Оскар" / Фото: Associated Press

"Висування на премію американської кіноакадемії "Оскар" за обставин, що склалися, коли Росія обкладена санкціями, а російська культура, спорт, і не тільки, піддаються гонінням і заборонам, мало б гранично недоречний вигляд", - йдеться у заяві пропагандистів.

Тим часом Україна змагатиметься за статуетку "Оскар". Український оскароносний комітет уже обрав стрічку, яку подасть на кінопремію. Від України змагатиметься за "Оскар" документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

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