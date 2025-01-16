"Оскар" вперше за всю історію існування опинився під загрозою скасування

Урочиста церемонія вручення кінопремій "Оскар-2025" опинилася під загрозою скасування.

Причиною цього стали масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Організатори наразі ретельно стежать за ситуацією. Утім, доцільність проведення церемонії лишається під питанням. Зокрема, "Оскар" зазвичай організовують з розмахом та вкладають туди чимало коштів. Однак масштабна пожежа в Лос-Анджелесі внесла свої корективи. Тож, в організаторів виникає питання, чи доцільно влаштовувати урочисту церемонію, тоді як у Лос-Анджелесі через стихійне лихо загинули десятки людей, а тисячі залишилися без даху над головою.

"Наразі головна турбота організаторів полягає в тому, щоб не мати такий вигляд, ніби вони святкують, водночас багато мешканців Лос-Анджелеса мають справу з розбитим серцем і неймовірною втратою. І, звичайно, навіть якщо пожежі згаснуть протягом наступного тижня, реальність така, що місто все ще відчуватиме біль", - розповів інсайдер виданню The Sun.

"Оскар" опинився на межі скасування / Фото: Associated Press

Чи буде проводитися "Оскар-2025" – наразі достеменно невідомо. Однак якщо церемонію й організують, то без званої вечері та без коштовних подарунків переможцям. Також вже двічі скасували оголошення номінантів на кінопремію. Їхні імена планують оприлюднити 23 січня.

Зазначимо, це вперше за всю історію "Оскар" опинився під загрозою скасування. Урочисту церемонію щорічно проводили протягом тривалих 96 років. Щоправда, "Оскар" раніше двічі переносили – після вбивства доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого 1968 року та через історичну повінь у Лос-Анджелесі 1938-го.

Тим часом церемонію вручення кінопремій "Золотий глобус-2025" встигли провести. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто став лауреатом.

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