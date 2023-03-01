Оскароносна акторка Жульєт Бінош не змогла стримали сліз, коли заговорила про війну в Україні

Популярна французька акторка Жульєт Бінош, яка є володаркою премії "Оскар", підтримала Україну.

Зокрема, на 48-й кінопремії Франції "Сезар" знаменитість звернулася до прихильників та нагадала, що вже понад рік в Україні йде війна, а українці мусять захищати країну від російських окупантів та відстоювати незалежність.

На знак шани українському народу Бінош заявила у своєму зверненні, що 48-ма церемонія кінопремії присвячена саме Україні та її жителям.

Коли акторка говорила про війну, то не змогла стримати сліз, а її голос почав тремтіти.

"Рік тому російська армія за наказом свого президента порушила територіальну цілісність України. Ця 48-ма церемонія "Сезара" присвячена Україні та всім її жителям", - зазначила знаменитість.

Відео заяви французької акторки у своєму Telegram-каналі опублікував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Також він подякував Бінош за підтримку.

Зазначимо, Жульєт Бінош – популярна французька акторка. Зірка відома завдяки ролям у таких фільмах, як "Нестерпна легкість буття", "Англійський пацієнт", за який вона має "Оскар", "Гусар на даху" та "Шоколад".

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