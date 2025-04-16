Оскароносна Кейт Бланшетт заявила про завершення акторської кар'єри та назвала причину

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Австралійська акторка Кейт Бланшетт, яка є володаркою премії "Оскар", заявила про завершення акторської кар'єри.

Відверто про свої майбутні плани артистка розповіла виданню Radio Times. Зокрема, знаменитість зізнається, що відмовляється від акторства. Щоправда, сім'я Бланшетт не надто вірить в заяви, проте, сама вона запевняє, що рішуче налаштована. Акторка говорить, що вже втомилася від професії. Вона зізнається, що хоче спробувати себе в інших проєктах і нарешті відчути зміни в житті.

"Я відмовляюся від акторства. Це тому, що я здаюся. Моя сім’я закочує очі щоразу, коли я це говорю, але я серйозно. Є багато речей, які я хочу зробити у своєму житті, і настав час для змін", - запевнила акторка.

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Кейт Бланшетт / © Associated Press

Щоправда, це вже не перші подібні заяви Кейт Бланшетт. Раніше знаменитість зізнавалась, що планує піти з професії, утім, тоді вона не була рішуче налаштованою.

Наразі Кейт Бланшетт готується до свого радіодебюту в драмі The Fever. Остання її роль була у мінісеріалі "Дисклеймер". Перший показ стрічки відбувся у жовтні 2024 року. За час акторської кар'єри Кейт Бланшетт стала володаркою чимало престижних премій, серед яких два "Оскара".

Нагадаємо, нещодавно український хореограф Олександр Лещенко оголосив про завершення кар'єри. Знаменитість вже показав свій останній танець.