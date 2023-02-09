Оскароносний режисер Хазанавічус розсекретив, який подарунок зробив Зеленському

Режисер також розповів, яким було його спілкування з президентом України.

Відомий французький режисер, сценарист та актор Мішель Хазанавічус, який долучився до світової кампанії зі збору коштів на відбудову України і став амбасадором платформи United24, розповів про свій візит до України та про враження від спілкування з президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, днями знаменитість прибув до столиці. Як ідеться в сюжеті ТСН, Хазанавічус відвідав Бучу та Ірпінь, які навесні минулого року перебували в окупації. Режисер на власні очі побачив, що після себе залишили російські окупанти, а також поспілкувався з місцевими, які протистояли російські агресії.

"Я був в Ірпені і зустрів людей, які зупиняли наступ росіян, я відчув їхню силу. Далеко не всі вони професійні військові, але вони покинули мирне життя і пішли захищати свою землю. Попри пережиті жахи, в них чудове почуття гумору, людяність", - зазначив режисер.

Хазанавічус також зустрівся з Володимиром Зеленським. На зустріч до президента знаменитість прийшов не з порожніми руками. Режисер подарував Зеленському статуетку видатного британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Зокрема, Хазанавічус переконаний, що значення цих постатей для історії співмірне.

"Він дуже харизматичний, дуже душевний, простий у спілкуванні. І, зважаючи на обсяг роботи, кількість рішень, які йому доводиться ухвалювати щодня, це вражає. А ще в нього чудове почуття гумору, з ним легко знайти спільну мову", - розповів режисер про зустріч із Зеленським.

Нагадаємо, в січні цього року Мішель Хазанавічус організовував благодійний аукціон, метою якого було зібрати кошти на допомогу Україні. Серед лотів були речі всесвітньо відомих знаменитостей. Завдяки аукціону вдалося зібрати 250 тисяч євро. Половину зібраних коштів Мішель переказав платформі United24, а решту – на відбудову лікарні в Ізюмі Харківської області.

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