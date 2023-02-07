Оскароносний режисер Мішель Хазанавічус, який зібрав для України 250 тисяч євро, приїхав до Києва

Раніше знаменитість збирав кошти на відновлення міста Ізюм, що на Харківщині.

Відомий французький режисер, сценарист та актор Мішель Хазанавічус, який 2012 року отримав премію "Оскар", приїхав до України.

Про візит знаменитості повідомив краудфандинговий фонд United24. У Telegram-каналі платформи опублікували знімок французького режисера, де він зображений біля входу до центральної будівлі залізничного вокзалу Києва. Схоже, Мішель прибув до столиці на світанку.

"Мішель Хазанавічус, режисер фільму "Артист", володар премії "Оскар", прибув до Києва", - йдеться в повідомленні.

Мішель Хазанавічус у Києві / Фото: Telegram-канал UNITED24

Мета візиту оскароносного режисера не розголошується. Однак, цілком можливо, що він стане новим амбасадором платформи United24, розповідатиме правду про війну в Україні та допомагатиме українцям здолати російських окупантів.

Тим більше у січні Мішель допомагав Україні. Він організовував аукціон, метою якого було зібрати кошти на відновлення українського міста Ізюм. Зокрема, режисер продавав речі зірок. Так, були представлені такі лоти, як друкарська машинка з особистої колекції Тома Генкса, косметичка Кетрін Денев, рідкісні плакати з автографами Наталі Портман та інше. Тоді вдалося зібрати 250 тисяч євро. Половину з цих коштів знаменитість переказав платформі United24, а іншу половину – фонду Олени Зеленської, що займається відбудовою лікарні в Ізюмі.

Мішель Хазанавічус / Фото: Associated Press

Зазначимо, Мішель Хазанавічус – відомий французький кінорежисер та актор. Знаменитість став всесвітньовідомим завдяки стрічці "Артист". 2012 року кінокартина була відзначена престижною нагородою "Оскар" у номінації "Найкращий фільм", а Хазанавічус отрима статуетку за найкращу режисерську роботу.

Читайте також: