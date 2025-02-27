Оскароносного актора Джина Гекмена та його дружину знайшли мертвими у власному будинку

Американського актора Джина Гекмена, який є володарем двох "Оскарів", та його дружину, піаністку Бетсі Аракава, знайшли мертвими у власному будинку.

Про це повідомляє видання New York Post. Сталося це вранці 27 лютого. Тіла 95-річного актора та 63-річної піаністки виявила поліція округу Санта-Фе. Разом із подружжя також помер і собака.

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза заявив, що наразі ведеться слідство. Однак повідомляється, що смерть подружжя була не насильницькою. Щоправда, наразі невідомо, чому Гекмен та Аракава пішли з життя і коли саме це сталося.

Джин Гекман із дружиною / Фото: Associated Press

Зазначимо, Джин Гекмен був одним із найпопулярніших акторів другої половини XX століття. Він знявся у таких відомих картинах, як "Молодий Франкенштейн", "Розмова", "Супермен" та інших. Артист є володарем двох "Оскарів" за ролі у фільмах "Французький зв'язковий" та "Непрощений". Також він тричі отримував нагороду "Золотий глобус".

Джин Гекман / Фото: Associated Press

Джин Гекмен від 1991 року жив у шлюбі з піаністкою Бетсі Аракава. Від першої дружини в артиста є троє дітей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла американська акторка Мішель Трахтенберг. Знаменитості було всього 39 років.

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