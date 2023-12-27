Особисте життя Аліни Гросу: шлюб з росіянином, розрив під час війни з Полянським і загадковий бойфренд

В української співачки Аліни Гросу доволі насичене особисте життя.

Виконавиця вже встигла вийти заміж та розлучитися через пів року після весілля. Вона тривалий час була у стосунках із відомим актором, в яких все йшло до шлюбу. Однак пара несподівано розійшлася. Згодом зірка встигла віднайти своє кохання за кордоном.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, чому не склалося подружнє життя Аліни Гросу з російським бізнесменом, через що вона розійшлася з Романом Полянським та з ким зараз зустрічається.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Весілля з російським бізнесменом та розлучення через пів року

З першим своїм чоловіком Аліна Гросу познайомилася, коли їй було 18 років. Обранцем артистки став російський бізнесмен Олександр Комков.

Пара вперше зустрілася 2013 року на вечірці, яку організовував чоловік у своєму московському будинку. Однак тоді між ними не промайнула іскра. Олександрові сподобалася Аліна, а от вона не звернула на нього уваги.

Аліна Гросу з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Вже через два роки доля звела пару знову. Комков здавав в оренду приміщення для знімань фільму, а Гросу приїхала на перемовини, аби зняти там кліп. Врешті, бізнесмен наважився зробити перший крок, а співачка пішла на зустріч.

До весілля пара зустрічалася чотири роки і жила разом. Як зізнавалася Аліна, вони справді були щасливі у стосунках. Тож, згодом Олександр освідчився юній обраниці.

Аліна Гросу з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Пара стала офіційно чоловіком та дружиною в червні 2019 року, а вже у липні того ж року зіграла розкішне весілля в Італії. Святкування відбулося в палаці Villa Arvedi, що неподалік Верони. На весіллі було чимало зіркових гостей, серед яких Павло Зібров, Ірина Білик, Віталій Козловський, Дмитро Коляденко та інші. Загалом, святкування обійшлося в кругленьку суму, а саме – 100 тисяч євро.

Аліна Гросу з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Яким же ж було здивуванням для фанів, коли пара через пів року після гучно весілля розлучилася. Як зізналась Аліна, її чоловік неочікувано запропонував їй пожити окремо, мовляв, хоче спробувати закрутити інший роман. Гросу не стала влаштовувати гучних скандалів, хоча й сподівалася на розмову та примирення, але все ж таки зібрала речі та пішла від нього. Згодом виконавиця зізналась, що в їхньому шлюбі ще й були фінансові проблеми. Аліна натякнула, що більше заробляла за Олександра, а його це гнітило.

Аліна Гросу з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Стосунки з російським актором Романом Полянським, які закінчилися під час війни

Після розлучення виконавиця довго не була самотньою. Вже 2020 року Аліна почала будувати стосунки з російським актором Романом Полянським, який старший за неї на 12 років.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

До початку їхнього роману пара була знайомою протягом трьох років. Познайомилися вони на зніманнях кліпу артистки. На момент знайомства з Гросу Полянський був одружений та виховував доньку. Актор розпочав стосунки зі співачкою вже після розлучення.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Закохані жили в Україні. Вони здавалися ідеальною парою. Прихильники бажали, аби вони скоріше зіграли весілля. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи.

Під час російського вторгнення Полянський та Гросу перебували в Україні. Ще в липні 2022 року Павло Зібров говорив, що актор та співачка були у Чернівцях. За словами співака, Полянський нібито підтримує Україну у війні з Росією та переймається її долею. Однак вже у жовтні 2022 року актор засвітився у РФ. Він разом із донькою відвідав прем'єру фільму палкого путініста Валерія Фокіна.

Аліна Гросу та Роман Полянський

Відтоді почали пліткувати, що Аліна та Роман більше не разом. Вже 2023 року співачка офіційно підтвердила, що вони дійсно розійшлися. У подробиці виконавиця не стала вдаватися та відмовилася від коментарів.

Роман Полянський з донькою

Загадковий бойфренд Аліни Гросу

Після розриву з Романом Полянським виконавиця вирушила до США. Там вона удосконалювала акторську майстерність. Однак артистка не лише навчалася, а й виявилося, що зустріла кохання.

Аліна Гросу із загадковим бойфрендом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Щоправда, коханого знаменитість не квапиться показувати. Після розриву з Полянським виконавиця вирішила, що більше не планує ділитися подробицями особистого життя.

Тим не менш, Аліна Гросу все ж таки встигла засвітити нового обранця на романтичних фото та навіть зняла його у кліпі на пісню "Сумую".

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