Особисте життя Анни Кошмал: фото чоловіка, як з ним познайомилася і яким було їхнє розкішне весілля

Пара вже майже шість років живе в офіційному шлюбі.

Українська акторка Анна Кошмал вже майже шість років живе у щасливому шлюбі з чоловіком, якого звуть Іваном, та не воліє розповідати про їхні стосунки.

Хоч фани проявляють неабияку цікавість до особистого життя артистки, однак вона тримає його за сімома замками. Про чоловіка Анни майже нічого невідомо.

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як акторка познайомилася з коханим, хто був ініціатором стосунків, яким було їхнє розкішне весілля, який вигляд має її чоловік та чому вона його приховує від публіки.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Як Анна Кошмал познайомилася з чоловіком та хто став ініціатором стосунків

Хоч акторка ретельно приховує коханого, однак час від часу вона ділиться секретами їхніх стосунків та розповідає подробиці про особисте життя. Зокрема, не стала Анна приховувати, як вони познайомилися.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Коханий зірки не працює у сфері кінематографа. Тим не менш, пара познайомилася на знімальному майданчику. Анні одразу сподобався чоловік.

"Познайомилися на знімальному майданчику, а де ж іще?" – жартувала знаменитість.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

До речі, Анні неабияк сподобався чоловік, тож ініціативу вона взяла у свої руки і зробила перший крок.

"Я вважаю, що жінка обирає чоловіка, а не навпаки", - зізнавалася зірка.

Анна Кошмал із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Розкішне весілля мрії Анни Кошмал та фото її чоловіка

Незабаром після початку стосунків коханий освідчився акторці. Пара довго часу не гаяла та зіграла весілля. Свято закохані організували наприкінці грудня 2017 року. Як зізнавалась Анна, вони з чоловіком хотіли зіграти весілля саме взимку.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

У святковий день Анна одягла білу доволі стриману весільну сукню та довжелезну фату, тим часом її коханий обрав класичний костюм. Локація була у світлих відтінках, довкола все було прикрашено, зібралися лише найближчі люди. Як говорила Кошмал, їхнє весілля було саме таким, як вона мріяла від дитинства.

Анна Кошмал

"Ми розписалися взимку, оскільки обоє хотіли влаштувати свято саме в цю пору року. Весілля з коханою людиною може бути лише ідеальним. Я дуже романтична особистість. Тож весілля було саме таким, як я мріяла", - ділилася Анна.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Первісток подружжя

Вже через пів року після весілля Анна народила первістка. Так, 26 червня 2018 року на світ з'явився син подружжя. Новоспечені батьки назвали хлопчика Михайлом.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Тривалий час Анна приховувала сина від публіки. Лише декілька років тому акторка почала його активно показувати. Маленький Михась, як дві краплі води, схожий на свою маму.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

До речі, Анна сама раніше була російськомовною, однак сина вчила говорити лише українською. Як зізнавалась акторка, це було їхнє спільне з чоловіком рішення, щоб Михась від народження був українськомовним.

"Коли Мишко народився, ми з чоловіком вирішили, що його першою і єдиною мовою вдома буде українська. Напевно, це було перше моє свідоме рішення в такому юному віці, і таке важливе", - ділилася артистка.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Чому Анна Кошмал приховує чоловіка

Хоч Анна Кошмал заміжня вже майже шість років, свого коханого вона не квапиться показувати публіці. Час від часу зірка може опублікувати фото з ним, однак він завжди позує або зі спини, або з прихованим обличчям.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Як пояснювала знаменитість, її чоловік – не публічна людина і не прагне популярності, тож вона поважає його рішення. Також Анна вважає, що особисте життя на те й особисте, щоб тримати його в таємниці від сторонніх людей.

"Я не люблю показувати особисте життя на публіку, бо це святе. Це те, чим я не готова жертвувати, ділитися заради новин. Мені не подобається, коли обговорюють мене зайвий раз незнайомі мені люди", - зізнавалась артистка в "ЖВЛ".

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

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