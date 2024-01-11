Особисте життя Бужинської: пережила насилля, зробила аборт через колишнього і вийшла заміж за іноземця

Українська співачка Катерина Бужинська майже вже 10 років живе у щасливому шлюбі з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим.

Однак особисте життя виконавиці не завжди нагадувало казку. Перший чоловік артистки був аб'юзером, який погано поводився з нею та навіть змусив зробити аборт. Тим часом з цивільним обранцем Катерина розійшлася одразу після народження доньки.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися все, що відомо про особисте життя Катерини Бужинської: з ким вона перебувала у стосунках та чому вони не склалися.

Катерина Бужинська

Перший чоловік Катерини Бужинської

Першим чоловіком співачки став її продюсер Юрій Квеленков. Вони познайомилися, коли артистці було всього 14 років. Згодом робочі стосунки зі старшим на 20 років Квеленковим переросли в романтичні.

Юрій Квеленков

Пара була разом протягом восьми років, однак їхній шлюб не став для Катерини казкою. Як розповідала артистка, в їхніх стосунках був справжній патріархат, вона робила все, що від неї вимагав чоловік. Співачка ділилася, що коханий принижував її, зраджував, ба більше, в їхній сім'ї навіть було домашнє насильство.

"У нашій сім'ї панував патріархат. Юрій навіть забороняв мені спілкуватися з іншими людьми. Тобто я не спілкувалась ні з ким – ні з мамою, ні з подружками. Я була зачинена у квартирі і цілими днями репетирувала. У мене були лише знімання, концерти, гастролі. Це було моє життя", - пригадувала артистка на шоу "Позаочі".

Катерина Бужинська та Юрій Квеленков / Фото: Архів

Коли знаменитість завагітніла, продюсер наполіг на аборті. Квеленков переконав Бужинську, що діти зараз не на часі і їй потрібно працювати. Співачка послухала чоловіка, через що й не раз шкодувала.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Мені було 18 років. Я дізналася, що чекаю на дитину. Коли повідомила про це Юрі, він одразу ж заявив, що ми його позбудемося. Мені дуже шкода, що ця дитина не народилася", - ділилася співачка на шоу "Позаочі".

Після восьми років аб'юзивних стосунків виконавиця подала на розлучення. Співачка ділилася, що їй було вже нестерпно терпіти постійні зради чоловіка, тому вона пішла від нього.

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Цивільний чоловік Катерини Бужинської, від якого вона народила доньку

Другим обранцем співачки, з яким вона офіційно не оформлювала стосунки, став пластичний хірург Володимир Ростунов.

Познайомилася пара випадково. Перший чоловік привів Катерину до лікаря, аби той допоміг співачці побороти наслідки абсцесу. Між Бужинською та Ростуновим промайнула іскра. Співачка розлучилася з чоловіком, а хірург – із дружиною.

"Він повів мене до лікарні до цього дуже хорошого лікаря, який мене прооперував, а потім у мене закохався, а я – в нього", - пригадувала артистка в програмі "ЖВЛ".

Катерина Бужинська та Володимир Ростунов

Через деякий час стосунків Катерина завагітніла дівчинкою. Однак аборт, який раніше робила артистка, дав про себе знати. Пологи видалися складними, дівчинка народилася лише на шостому місяці.

"Коли я народжувала, лікарі не знали, що робити, що зі мною сталося. Коли я народжувала, у мене почали відмовляти нирки, печінка. Лікаря не знали, кого рятувати – мене чи дитину", - зізналась артистка в "ЖВЛ".

Донька Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Після появи доньки Олени стосунки з Ростуновим почали псуватися. Чоловік постійно кудись зникав, а артистка була вдома та дивилася за дитиною. Врешті-решт, через п'ять років стосунків співачка пішла від Володимира, а той, своєю чергою, офіційно відмовився від Олени.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Чоловік-іноземець співачки, від якого вона народила двійнят

Тривалий час після розриву з другим обранцем серце артистки було вільне. Однак у 35 років Бужинська зустріла на рік молодшого за неї болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева. Пара зіграла весілля 23 квітня 2014 року.

Весілля Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Через два роки шлюбу, а саме 27 грудня 2016 року, у подружжя народилися двійнята – Дмитро та Катерина. Виконавиця присвятила себе виховуванню дітей, а чоловік їй допомагав.

Щоправда, не все у родині було ідеально. Старша донька артистки почала ревнувати її до молодших брата та сестри. На цьому тлі в Дімітара та Оленки почалися конфлікти. Тож, артистка прийняла рішення залишити доньку в Україні у приватному ліцеї.

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми

"Оленка була шокована. Вона казала: "Мамо, може ти їх повернеш до пологового будинку? Навіщо вони нам?" - пригадувала артистка в програмі "ЖВЛ".

Нині Катерина Бужинська живе разом із чоловіком у щасливому шлюбі. Пара з дітьми перебуває в Болгарії. Тим часом 17-річна донька артистки живе в Німеччині, де навчається.

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

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