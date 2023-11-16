Особисте життя Ірини Білик: з ким артистка крутила романи та фото її чоловіків

Виконавиця пережила і не один розрив, але довго не залишалася самотньою.

Українська співачка Ірина Білик має доволі бурхливе та насичене особисте життя.

Зокрема, у зірки було чотири цивільних чоловіка. Однак в офіційному шлюбі знаменитість була лише один раз. В особистому житті Ірини Білик траплялися різні ситуації. Вона мала роман зі своїм продюсером, переживала зраду коханого, зі скандалом розходилася з обранцем, була у шлюбі з молодшим на 15 років танцівником та будувала стосунки на відстані.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, що відомо про особисте життя Ірини Білик, з ким вона зустрічалася, чому розходилася з колишніми чоловіками та з ким її зараз підозрюють у романі.

Серйозні стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним

Першим чоловіком Ірини Білик, щоправда, цивільним, став продюсер Юрій Нікітін. Вони познайомилися 1990 року. Доленосна зустріч відбулася на фестивалі "Весняні надії 90-х". На той час Ірина Білик була співачкою-початківицею, а Юрій Нікітін – музикантом. Врешті, вони почали співпрацювати разом. Білик співала пісні, а Нікітін продюсував її. Між парою зав'язалися не лише робочі стосунки, але й романтичні.

Ірина Білик та Юрій Нікітін

Закохані жили разом та фактично були в цивільному шлюбі. Чорна кицька між Іриною Білик та Юрієм Нікітіним пробігла через вісім років їхніх стосунків. Причиною розбіжностей пари стало те, що співачка хотіла нарешті народити дитину та стати мамою. А от Нікітін був переконаний, що зараз не час для цього.

Ірина Білик та Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Пара розійшлася мирно і без скандалів. Ба більше, вони продовжували разом співпрацювати, але вже як продюсер та співачка.

Ірина Білик та Юрій Нікітін

Стосунки з Андрієм Оверчуком, від якого артистка народила первістка

Після розриву з Юрієм Нікітіним Ірина Білик довго не була самотньою. 1998 року вона поринула в новий роман. Її обранцем став манекенник Андрій Оверчук. Вже через рік їхніх стосунків, а саме 18 червня 1999 року, на світ з'явився первісток пари – син Гліб.

Ірина Білик та Андрій Оверчук

Пара не квапилася брати офіційний шлюб. Однак вони повінчалися. На церковний шлюб наполягала саме мама манекенника. Жінка переконувала, що так їхня дитина буде рости у щасливій сім'ї.

Ірина Білик та Андрій Оверчук

Однак стосунки закоханих не закінчилися гепі-ендом. Вже 2001 року Ірина Білик та Андрій Оверчук розійшлися. На той момент їхньому синові було всього два роки. Причиною розриву стала зрада Андрія Оверчука.

Ірина Білик та Андрій Оверчук

Нині з колишнім обранцем співачка взагалі не підтримує зв'язок, а от Гліб залюбки спілкується з батьком.

Колишній чоловік Ірини Білик з їхнім спільним сином

Стосунки з Дмитром Коляденком, що нагадували "американські гірки"

Найскандальніші стосунки в українському шоубізнесі почалися 2001 року. Саме тоді роман закрутили Ірина Білик та Дмитро Коляденко. Стосунки пари були непростими. Вони постійно сварилися, розходилися та знову мирилися. Тим не менш, Коляденко хотів бути з Білик та навіть шість разів кликав її заміж. А от сама співачка не квапилася йти під вінець.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Щороку я дарував Ірі каблучки і освідчувався їй. І золоту, і діамантову, дерев'яну, і олив'яну. Щороку, особливо перед Новим роком, я освідчувався. Вона каблучки брала, а заміж не виходила. І я їй дав прізвисько. Я її називав "Іра-"Динамо", - говорив Коляденко у програмі "Викриття".

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/fan_iryna_bilyk

До слова, хореограф неабияк ревнував свою кохану. Він постійно влаштовував їй сцени ревнощів.

"Я різав її картини, я викинув диван з 13-го поверху. Я заклеїв її косметику. Я йшов босоніж Києвом. Я жив під мостом з бомжами", - пригадував Коляденко у програмі "ЖВЛ".

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Врешті, Білик набридли такі "американські гірки", тож 2006 року вона пішла від хореографа. Дмитро Коляденко був ображений на свою колишню кохану. Щоб помститися, він навіть продав її оголені фото "жовтій" пресі та поливав брудом в інтерв'ю. Аби вгамувати свій біль, Коляденко почав випивати, але лише більше впав у депресію. Хореограф через декілька років після розриву зі співачкою остаточно оговтався.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Згодом колишні закохані знайшли спільну мову та помирилися. Вони чудово спілкуються, вітають одне одного з днем народженням, а користувачі Мережі вже й не один рік підозрюють, що пара знову разом.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Шлюб із молодшим на 15 років Дмитром Дікусаром

Після розриву з Дмитром Коляденком знаменитість довго не сумувала на самоті. Вже через рік вона закрутила роман, і знову з танцівником. Цього разу обранцем співачки став Дмитро Дікусар, який молодший за неї на 15 років.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар / Фото: Блик

Стосунки пари почалися на шоу "Танці з зірками", де Ірина Білик була запрошеною зіркою, а Дмитро – професійним хореографом. Чимала різниця у віці не стала парі на заваді, аби одружитися. Шлюб закохані уклали 2007 в Ріо-де-Жанейро. Щоправда, за українським законодавством він не був чинним.

Ірина Білик та Дмитро Дікусар

Їхні стосунки не були тривалими. Вже через три роки пара розійшлася. Крапку поставила саме співачка. Подейкували, що Ірині Білик було нецікаво жити з молодим Дікусаром. Окрім того, співачка хотіла більш серйозних стосунків.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар

Роман із фотографом Асланом Ахмадовим, який став її першим офіційним чоловіком та батьком другої дитини

Ірина Білик вперше побачила Аслана Ахмадова на екрані телевізора. Співачці одразу ж сподобався фотограф. Вперше вони зустрілися 2011 року та почали співпрацювати. Ахмадов став режисером її кліпу "Девочка" та навіть знявся там у головній ролі.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Одружилися закохані 2015 року, хоча приховували це. Про свої стосунки подружжя вперше розповіло після народження спільного сина Табріза, який з'явився на світ завдяки сурогатному материнству.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Здавалося, що пара неабияк щаслива разом, а Ірина Білик нарешті зустріла кохання всього свого життя. Однак вже у квітні 2021 року подружжя шокувало новиною, що розлучається. Співачка говорила, що причиною цього стало те, що вони з роками змінилися. Тим часом у Мережі подейкували, що на стосунки пари негативно вплинула відстань, адже Ірина Білик жила в Україні, а Аслан Ахмадов – у Росії.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / Фото: Світське життя

"Так воно в житті буває: поживеш з людиною п'ять-десять років і ти вже інший, і людина вже інша. Може тому і розлучаються люди, тому що не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти", - говорила Білик в інтерв'ю "ЖВЛ".

Ірина Білик, Аслан Ахмадов та їхній син / Фото: Світське життя

Коли почалася повномасштабна війна Ахмадов підтримав колишню дружину та хвилювався за їхнього сина. Однак все ж таки залишився в Росії та продовжив там працювати. Ірина Білик не приховувала, що була розчарована таким вчинком.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / Фото: facebook.com/bilyk.iryna

"Він таку тінь кинув на мене… Хоча ми спілкуємося, бо в нас спільна дитина, дитині потрібні батько і мама. Але це ганьба, ну просто для нього ганьба, що він нічого мені не сказав, не попередив. Я б йому сказала: не треба цього робити", - говорила співачка у програмі "Ранок з Україною".

Ірина Білик та Аслан Ахмадов

З ким Ірина Білик зараз перебуває у стосунках

Нині про особисте життя зірки майже нічого не відомо, адже вона не афішує його. Щоправда, ширяться чутки, що Білик зійшлася з колишнім обранцем Дмитром Коляденком.

Ірина Білик показала, як проводить час з Дмитром Коляденком

Пара сама залюбки підігріває ці плітки. Вони часто з'являються разом. Окрім того, Дмитро та Ірина публікують романтичні фото та відео, де дарують одне одному солодкі поцілунки та обійми. Однак все ж таки не зрозуміло, що між ними насправді відбувається. А днями артистку просто посеред її концерту покликали заміж. Реакція знаменитості неабияк здивувала та ще більше заінтригувала фанів, адже освідчився Білик інший чоловік, а не Коляденко.

Ірина Білик здивувала відео зі своїм колишнім у Львові: смішні моменти на заправці

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