Особисте життя Козловського: роман з відомою співачкою, фейкові стосунки з Раміною і раптове весілля

Український співак Віталій Козловський у свій день народження, 6 березня, приголомшив новиною, що позбувся статусу холостяка та одружився.

Про обраницю виконавця майже нічого невідомо, адже він її ретельно приховує. Ба більше, артист тримав у таємниці майже всі свої стосунки.

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про особисте життя Віталія Козловського. Пропонуємо дізнатися, з ким зустрічався співак, чому не складалися його стосунки та що відомо про загадкову дружину артиста.

Стосунки з Валентиною Паравян, які не витримали погроз та уваги з боку преси

Виконавець та співачка познайомилися під час знімань другого сезону популярного шоу 2000-х "Шанс". Як розповідала Паравян на прєкті "Позаочі", деяких учасників поселили до Віталія Козловського, якому на той час орендували квартиру.

Виконавці почали тісно спілкувалися, між ними промайнула іскра. Свій роман Віталій та Валентина ретельно приховували. Утім, ЗМІ дізналися про них та активно почали висвітлювати їхні стосунки. Прихильницям Козловського була не до вподоби Паравян. Дівчині писали бридкі речі, мовляв, вона не пара співаку. Ба більше, юній артистці навіть погрожували.

Віталій Козловський і Валентина Паравян

"Були в наших стосунках і погані моменти: його шанувальниці погрожували мене вбити, облити кислотою...Звичайно, мені все це не подобалося, мені було страшно, я справді переживала за своє життя. Плюс пильна увага з боку преси. Мене почали сильно булити, говорити, що я не підходжу Віталіку, тому що недостатньо гарна, не модельної зовнішності, а жирненька", - зізнавалася Валентила.

Врешті, це все негативно відображалося на стосунках пари. Закохані були разом три роки, але розійшлися.

Віталій Козловський і Валентина Паравян

Роман з ведучою Надією Івановою, який оповитий таємницями

Співак 2013 року крутив роман із радіоведучою, родом з Криму. Парочка познайомилася в ефірі одного з радіо. Як розповідав Козловський, Надія була його фанаткою, а після спільної поїздки до ОАЕ стала подругою.

Так, співак та ведуча разом відпочивали в Дубаї на різдвяних святах. Ба більше, їхню подорож тоді оплатила сама Іванова, про що Козловський не приховував та сам розповідав.

Віталій Козловський та Надія Іванова / Фото: viva.ua

Виконавець та ведуча офіційно підтвердили стосунки, коли дебютували на червоному хіднику церемонії "Viva! Найгарніші люди України 2012". На захід закохані прийшли як пара. Вони весь вечір провели разом, трималися за руки та не відходили одне від одного.

Парочка не надто афішувала свої стосунки. Вони уникали розмов із журналістами про особисте життя та просили їх не турбувати. Тож, роман Козловського та Іванової оповитий таємницями. До слова, співак та ведуча як раптом почали зустрічатися, так і несподівано розійшлися.

Віталій Козловський та Надія Іванова / Фото: viva.ua

Фейкові стосунки з Раміною Есхакзай

Про роман парочки активно заговорили у березні 2016 року. Як зізнався свого часу Козловський, він побачив Есхакзай на обкладинці журналу Playboy, і вона йому одразу ж сподобалася. Співак відшукав блогерку та запросив на вечерю до ресторану. Після того вони все більше і більше часу проводили разом. Виконавець навіть зізнавався, що не може жити без Раміни.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

У березні 2017 року Козловський освідчився Есхакзай. Та через декілька місяців блогерка пішла від нареченого. Плітки ходили різні. Раміна говорила, що пішла від Віталія, адже він нібито крутив роман на стороні. А от Козловський ділився, що наречена завдала йому нестерпного болю, і він тяжко переживає їхній розрив.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

Та 2022 року співак приголомшив зізнанням, що насправді жодного роману між ними не було. За словами артиста, це була вигадала піар історія, а ініціаторкою цього всього була Раміна.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

"Воно якось само собою. Це дуже довга історія. Це було потрібно більше Раміні. Немає диму без вогню. Зараз такий час, що будь-яка брехня, вона, по-перше, є не цікавою, а, по-друге, не має сенсу. Це те, що було. Це те, що залишилося за межами того часу, якого вже ніколи не повернути", - зізнався Козловський в інтерв'ю Олегу Борисову.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

Таємнича кохана Віталія Козловського та марні спроби зачати дитину

Вже 2019 року, після фейкового роману з Раміною, Віталій Козловський почав зізнаватися, що в нього є кохана дівчина. Щоправда, артист не квапився її розсекречувати. Хоча, співак і ділився, як з нею разом проводить час та як переживає карантин, який вводили в країні через коронавірус, але дівчини Козловський так досі й не показав.

Виконавець в інтерв'ю Славі Дьоміну говорив, що не бажає піаритися на їхніх стосунках. За словами артиста, він покаже обраницю лише в тому випадку, якщо йому не буде що сказати своєю творчістю.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Нащо про це розповідати? Я краще розповідатиму про свою музику. От коли мені стане цікаво про це говорити або коли я спорожнію в плані творчості, але мені треба буде себе якось триматися на плаву, як це було раніше, то я буду перекривати якимись особистими історіями і хайпами", - ділився артист.

Щоправда, тоді співак трішки привідкрив завісу особистого життя. Виконавець зізнався, що давно мріє про весілля. Артист навіть ділився, що вони з коханою вже хочуть стати батьками, активно працюють над цим, але їм поки не вдається зачати дитину.

Віталій Козловський

"Я вже давно до них (дітей - прим. ред.) готовий. Але не завжди все так просто: запхав-випхав і вже у тебе дитинка народилася. Ходив, звичайно, до спеціалістів. Всі аналізи здавав, все чудово, все прекрасно. Але так буває, що треба почекати", - ділився Козловський в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Несподіване весілля співака

Вранці 6 березня виконавець приголомшив новиною, що вперше одружився. У "Сніданку з 1+1" Козловський розповів, що вирішив освідчитися коханій після того, як потрапив під артилерійський обстріл.

Віталій Козловський одружився

Артист запропонував коханій стати його дружиною. Дівчина погодилася, і вони одразу ж поїхали до РАЦСу реєструвати шлюб. Весілля ж парочка планує зіграти вже після перемоги. Як говорить Віталій Козловський, поки що не час для гучних святкувань.

"Святкувати будемо пізніше, поки що ще не час для гучних таких свят, бо весілля треба гуляти прям правильно. Треба запросити усіх родичів гарбузових, як то кажуть, і близьких, і далеких, і всіх-всіх об'єднати на цьому святі життя. І це буде!" – поділився артист.

Віталій Козловський одружився

Свою кохану виконавець досі не показав. За словами Козловського, на все свій час. Поки ж він е квапиться розсекречувати дівчину.

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