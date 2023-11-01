Особисте життя Тіни Кароль: пережила зраду, стала вдовою у 28 років та "роман" з відомим танцівником

Українська співачка Тіна Кароль неохоче ділиться подробицями особистого життя, а про її стосунки майже нічого не відомо.

Виконавиця була лише один раз заміжньою. На жаль, шлюб співачки не мав гепі-енду. Після смерті чоловіка Тіна Кароль не наважувалася почати нові стосунки та вже понад 10 років живе сама.

Тим часом у Мережі з'являється чимало пліток. Артистці приписували й не один роман. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про особисте життя Тіни Кароль, яке вона так ретельно приховує.

Роман із Дмитром Тубольцевим, який закінчився зрадою

Коли Тіна Кароль була зовсім юною, то зустрічалася з українським актором та режисером Дмитром Тубольцевим. Роман між ними почався на початку 2000-х років, коли співачці було 18 років. Тубольцев старший за Тіну на шість років.

Познайомилася пара в театрі, де обидва грали в спектаклі. Їхній роман не тривав довго. Пара прожила разом три роки. Причиною розриву стала велелюбність Тубольцева. Актор почав захоплюватися іншими жінками, а останньою краплею для Тіни стало те, що вона застала коханого за поцілунками з іншою.

Дмитро Тубольцев

"Останньою крапкою у стосунках стало те, що Таня (справжнє ім'я артистки - прим. ред.) застала Діму з іншою жінкою. Але не в квартирі, туди він не водив. У театрі — вони цілувалися", - говорив тато актора.

Врешті, пара розійшлася перед конкурсом "Нова хвиля". Як говорив сам Дмитро, вони порвали стосунки без скандалів, однак образи залишилися. За словами актора, через деякий час він перепросив у співачки, аби між ними не залишалося недомовленостей.

Дмитро Тубольцев

До речі, після розриву Дмитро Тубольцев навіть написав для Тіни Кароль дві пісні. Зокрема, йдеться про композицію "Твої гріхи", випущену 2016 року, та про трек "Обіцяй", прем'єра якого відбулася 2017 року.

Бурхливий роман зі співаком Кирилом Туриченком

Пара познайомилася ще під час конкурсу "Чорноморські ігри", коли Тіні було 16 років, а Кирилу – 18. Проте стосунки їхні почалися згодом – 2006 року, коли співаки зустрілися під час відбору на "Євробачення". Роман Тіна та Кирило ретельно приховували.

Тіна Кароль та Кирило Туриченко

Стосунки пари тривали недовго. Їхні почуття поступово почали згасати. Кар'єра Тіни Кароль стрімко пішла вгору, а от Кирило Туриченко не міг прилаштуватися у творчості. Також зустрічі пари були не частими.

Врешті, їхній роман добіг кінця. Що саме сталося – не відомо. Туриченко не раз відкрито заявляв, що Кароль розбила йому серце, хоча й зізнався, що зла на співачку не тримає.

Тіна Кароль та Кирило Туриченко

Шлюб з Євгеном Огіром із сумним кінцем

Співачка познайомилася з майбутнім чоловіком 2007 року. Врешті, він став її продюсером та допомагав будувати кар'єру. За деякий час їхні робочі стосунки переросли в романтичні та досить стрімко розвивалися.

Весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра / Фото: viva.ua

Вже 2008 року закохані таємно одружилися. Згодом того ж року Тіна та Євген обвінчалися в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Примітно те, що обряд вінчання минув не без неприємностей. У Кароль загорілася фата від церковної свічки, а саму сукню артистка здала в хімчистку, де вона загубилася.

Тіна Кароль та Євген Огір / Фото: instagram.com/_fantina

У листопаді 2008 року в закоханих народився первісток. На світ з'явився син, якого пара назвала Веніаміном. Шлюб Тіни Кароль та Євгена Огіра називали одним із найміцніших у шоубізнесі. Тіна відверто говорила, що вони з чоловіком живуть в гармонії та злагоді, що у них зовсім не вистачає часу на сварки.

Тіна Кароль та Євген Огір / Фото: vk.com/tinakarol

Однак сімейне безтурботне щастя зруйнувалося 2012 року. В Євгена діагностували рак шлунка, який був невиліковний. Чоловіка артистки не стало 28 квітня 2013 року. Попри тяжкий біль, співачка продовжувала виступати на сцені. Навіть у день смерті Огіра Кароль відіграла концерт. Як говорила артистка, вона виконує останню волю її коханого, який хотів, щоб його дружина продовжувала співати.

Тіна Кароль / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Втрату Євгена Огіра виконавиця болісно пережила. Тіна Кароль присвятила чоловікові альбом "Помню", пісні з якого й досі не може виконувати без сліз. Особливо тяжкою для співачки є композиція "Выше облаков".

Коли помер чоловік, Тіні Кароль було 28 років. Відтоді вона більше не виходила заміж. Окрім того, офіційно підтверджених стосунків у співачки теж не було.

Тіна Кароль з сином - зліва, Тіна Кароль з чоловіком - справа / Фото: instagram.com/tina_karol

Чутки про роман з Даном Баланом

Пліткувати про стосунки Тіни Кароль з молдавським співаком Даном Баланом почали 2019 року, коли вони разом були тренерами шоу "Голос країни-9". Під час ефірів парочка активно додавала масла до вогню. То вони фліртували одне з одним, то влаштовували сцени ревнощів, то обіймалися, то танцювали. Співак навіть познайомив артистку зі своєю мамою Людмилою Балан.

Тіна Кароль і Дан Балан / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

"Ну, безумовно, він красень. Він височезний, на нього дивишся, так: "Ох". Почуваєшся маленькою, що непогано для кожної дівчини. Чи я соромлюсь, я не знаю", – говорила про Дана Балана артистка.

Тіна Кароль і Дан Балан / Фото: instagram.com/tina_karol

Також виконавці у грудні 2019 року навіть записали спільну композицію, яка отримала назву "Домой". Чи був між ними дійсно роман, чи це була гра на екрані – невідомо. Тіна та Дан ані спростовували чутки, ані підтверджували їх.

Чутки про роман із танцівником Дмитром Жуком

Про роман співачки із танцівником її балету почали пліткувати 2023 року. Спочатку Кароль та Жука нібито заскочили під час прогулянки Києвом, де вони трималися за ручки.

Тіну Кароль запідозрили у романі з відомим хореографом

Нещодавно ж у Мережі з'явилося відео, де співачка та танцівник репетирують танець. Однак в кінці ролика Дмитро неочікувано помацав артистку за сідниці, після чого Тіна усміхнулася та зніяковіла.

Тіна Кароль потрапила на пікантне відео з танцівником, з яким їй приписують роман

Співачка не коментує ці плітки, а лише ще більше продовжує інтригувати.

Тіна Кароль та Дмитро Жук / Фото: instagram.com/tina_karol

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