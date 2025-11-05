Особисте життя Дана Балана: "роман" з Тіною Кароль і "шлюб" із моделлю, яка народила йому сина

Дан Балан, Тіна Кароль, Елла Крупеніна

Молдовський співак Дан Балан — один із тих артистів, хто вміє залишатися загадкою навіть на піку слави.

Володар харизми, неймовірного тембру голосу та мільйонів сердець фанатів, він ретельно приховує усе, що стосується особистого життя. Утім, за роки творчої кар’єри навколо музиканта виросло чимало легенд і романтичних історій. Все тому, що Дана не раз бачили у компанії моделей, співачок і переможниць конкурсів краси, але офіційних підтверджень жодних стосунків ніколи не було.

Сам співак не заперечує, що до шлюбу ставиться позитивно, але вважає вибір коханої людини дуже відповідальним кроком. Редакція ТСН.ua зібрала все найцікавіше з особистого життя Дана Балана і пропонує дізнатися про найгучніші романи, які приписували музиканту.

Дан Балан і Тіна Кароль: роман, у який повірила вся країна

Особливої популярності в Україні артист набув після участі у шоу «Голос країни», де кілька сезонів поспіль сидів у тренерському кріслі поруч із Тіною Кароль. Саме там і народилася легенда про їхній «телевізійний роман».

2021 року глядачі спостерігали, як між зірковими наставниками зароджувалася особлива хімія. Так, Дан залицявся, робив подарунки, присвячував Тіні пісні, підживлюючи інтерес фанів до шоу і них як пари зокрема. Ба більше, під час шоу виконавець познайомив колегу зі своєю мамою. Подейкували, що між колегами щось більше, ніж просто робочі взаємини.

Дан Балан і Тіна Кароль / © instagram.com/goloskrainy_official

Дан Балан і Тіна Кароль / © YouTube

Своєю чергою, Тіна тоді говорила, що ніяковіла поруч з колегою: «Він красень. Він височезний, на нього дивишся так: „Ох“. Почуваєшся маленькою, що непогано для кожної дівчини. Чи я соромлюсь, я не знаю». А Балан запевняв, що між ними «роман, написаний рукою генія».

Пік чуток настав після спільного виступу на M1 Music Awards 2019, де вони виконали дуетну пісню «Домой». Артисти співали в один мікрофон, ледь не торкаючись губами одне до одного. Це створило атмосферу близькості та ще більшої іскри між зірками. Сам Дан пізніше зізнався, що саме Тіна запропонувала цю ідею.

Дан Балан і Тіна Кароль

Шанувальники настільки повірили у цей роман, що створили фан-спільноту DanTina. Там вони роками самостійно вигадували історії їхнього кохання, монтували відео, видозмінювали фото й навіть уявляли, який би вигляд могли мати їхні діти. Крім того, щоразу шукали приховані відсилки до роману поміж рядків пісень.

У результаті артист не витримав такого натиску фанатів. Минулого року Дан Балан публічно звернувся до шанувальників і спростував регулярні плітки, які йому здалися вже не надто адекватними. Він визнав, що така викривлена інформація «тероризує його родину, друзів та близьке оточення».

Дан Балан і Тіна Кароль / © instagram.com/tinakarol_fantina

«Це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов’язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже два роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства», — різко написав він у соцмережі.

Таким чином музикант поставив крапку в історії, яка тривала протягом кількох років і стала однією з найяскравіших у в українському шоубізнесі.

Хімія з 20-річною українською студенткою: як ймовірні закохані «спалилися» в Мережі

Поки одні обговорювали стосунки Дана й Тіни, інсайдери 2020 року писали про іншу можливу музу 41-річного артиста — 20-річну харків’янку Анастасію, студентку університету імені Каразіна та переможницю конкурсу краси.

У соцмережах користувачі помітили деталі, що натякали на стосунки пари. Зокрема, дівчина публікувала фото в тому ж інтер’єрі, що й тоді сам Балан. Крім того, Анастасія регулярно відвідувала знімання «Голосу країни», де працював співак. Офіційних підтверджень стосунків не було, але історія викликала чималий резонанс.

Дан Балан і його ймовірна колишня обраниця

Ймовірна обраниця Дана Балана

Чутки про шлюб і сина Дана Балана, які він замовчує

Ще однією загадкою життя Дана Балана стала інформація про можливий шлюб із румунською моделлю Еллою Крупеніною, який нібито тривав від 2004 до 2009 року. ЗМІ припускали, що у пари навіть народився син Алан, який разом із матір’ю проживає в Ізраїлі. До речі, в юності Дан жив саме в тій країні.

Дан Балан і Елла Крупеніна

Подейкують, що шлюб розпався за ініціативи Елли через шалену популярність виконавця й постійне переслідування фанаток. Сам артист жодного разу не коментував ці припущення та ані спростовував, ані підтверджував факт батьківства. Тож, чи є ця інформація достеменною, точно сказати наразі неможливо.

Дан Балан з ймовірним сином на архівному фото

Ймовірний роман із румункою Христиною Руссу

Після чуток про розлучення Дану Балану приписували стосунки з Христиною Руссу — найкращою подругою його сестри Санди. Але, мовляв, саме ревнощі Христини до співачки Віри Брежнєвої, з якою Дан у той час записав дует, стали причиною непорозумінь і розриву. Та й ця історія залишилася лише на рівні пліток — співак ніколи не підтверджував, що між ними справді було кохання.

Сестра Дана Балана з подругою, з якою співаку приписували роман

Що відомо про життя Дана Балана сьогодні

Як і раніше, музикант не афішує нічого зі свого особистого. Він продовжує час від часу давати концерти за кордоном. А навесні цього року навідався до України й потішив фанів фото та зізнанням, що вчить українську мову та має вже прогрес. Зокрема, деякі дописи він пише українською та з солодкою ностальгією згадує виступи тут у довоєнний період. Під час повномасштабного вторгнення РФ до України співак одразу засудив дії агресора й підтримав українців.

Дан Балан / © instagram.com/danbalan

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про особисте життя Лесі Нікітюк — ведуча пройшла непрості випробування, щоб дійти справжнього родинного щастя з нареченим-військовим.