Особисте життя Даші Астаф'євої: роман з відомим співаком, розірвані заручини і стосунки з молодшим коханим

Даша Астаф'єва та її колишні обранці / © Колаж ТСН.ua

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Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф’єва не з тих, хто охоче ділиться подробицями особистого життя.

Артистка дотримується думки, що «щастя полюбляє тишу». Проте все ж таки деякі подробиці знаменитості не вдалося приховувати. Зокрема, у Даші Астаф’євої був роман із відомим співаком, про який взагалі ніхто не знав. Також артистка розривала заручини. А зараз знаменитість щаслива у стосунках зі значно молодшим айтівцем.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про особисте життя Даші Астаф’євої.

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Таємний роман із відомим співаком Мішею Крупіним

У Даші Астаф’євої та Міші Крупіна був непублічний роман. Вперше артисти розповіли про це влітку 2021 року. Щоправда, коли саме тривали їхні стосунки, лишається загадкою. Парочка говорить, що зустрічалась у «далекому минулому».

Однак більше відомо про причини їхнього розриву. Міша Крупін розповів, що на це вплинули деякі фактори. По-перше, складність характерів, зокрема, його. Артист говорить, що йому тяжко реагувати на зауваження. По-друге, у парочки були взаємні претензії одне до одного. Врешті, непорозуміння накопичились, тож Даша Астаф’єва вирішила поставити крапку.

Міша Крупін та Даша Астаф’єва

Міша Крупін говорить, що розірвати стосунки — було правильним рішенням. Вони відпустили минулі образі та стали друзями.

Коханий під слідством та розірвані заручини

2016 року Даша Астаф’єва зав’язала стосунки з підприємцем Артемом Кімом. Цей роман знаменитості вже був публічним. Стосунки доволі швидко розвивались, що 2017 року пара вже заручилась. Однак весілля так і не відбулося.

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Даша Астаф’єва та Артем Кім / © instagram.com/da_astafieva

У серпні 2017 року Артема Кіма затримали детективи НАБУ. Чоловіка підозрювали у розкраданні державних коштів на суму майже 27 млн грн під час тендеру на закупку техніки Південноукраїнською АЕС. Сама ж Даша Астаф’єва не вірила у причетність коханого до злочину, підтримувала його та відвідувала судові засідання.

Артем Кім та Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Однак 2021 року співачка поставила крапку в цих стосунках та розірвала заручини. Артистка пояснила це тим, що їхні почуття не витримали випробувань та втручань чужих людей. Окрім того, у пари більше не було ресурсу будувати сім’ю. Попри розрив, Даша Астаф’єва та Артем Кім залишились друзями.

Артем Кім та Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Стосунки із загадковим айтівцем, який молодший за Дашу Астаф’єву

Вже під час повномасштабної війни в Україні Даша Астаф’єва закрутила новий роман, про який вона вперше розповіла навесні 2022 року. Обранцем знаменитості став айтівець, який значно молодший за неї. Щоправда, Даша не розкриває імені коханого та не показує його фото. Артистка пояснила, що мала досвід публічних стосунків, тож тепер хоче тримати особисте життя подалі від камер.

Даша Астаф’єва з бойфрендом / © instagram.com/da_astafieva

Проте деякі подробиці все ж таки відомі. Парочка познайомилась доволі випадково у спортзалі, після цього все й закрутилось. Співачка зізнавалась, що саме коханий став її рятівним колом. Обранець не давав на початку війни опустити Даші руки, підтримував та стимулював рухатися вперед.

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Даша Астаф’єва та її бойфренд / © instagram.com/da_astafieva

До речі, разом із обранцем знаменитість започаткувала бізнес — книжковий застосунок UnderBooks, користувачі якого можуть послухати твори українських письменників. Саме коханий надихнув Дашу Астаф’єву втілити в реальністю цю ідею.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала історію кохання ведучою Олени-Христини Лебідь та екснардепа Павла Розенка. Пропонуємо дізнатися, як пара таємно заручилась та чому не одружується.

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