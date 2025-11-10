Особисте життя Дзідзьо: чому розпався його 8-річний шлюб і як йому приписали "сина" від Цибульської

Дзідзьо, Оля Цибульська, Slavia

Український артист Dzidzio, справжнє ім’я якого Михайло Хома, завжди вмів дивувати прихильників на сцені та великих екранах, але інтригував особистим життям.

Тему кохання артист призвичаївся тримати за сімома замками. Та все ж публічність внесла корективи й з часом стало відомо про його стосунки зі співачкою Ярославою Притулою, яка виступає під псевдонімом Slavia. Упродовж 20 років зірки були разом аж допоки не настала глибока криза, яка призвела до розлучення.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що тоді стало причиною розриву шлюбу, які скандали вирували та що зараз відомо про особисте життя Михайло Хоми.

Початок історії: кохання Дзідзьо у студентські роки

Михайло та Ярослава познайомилися у музичному училищі, де навчалися разом і грали у гурті «Друзі». Молоді музиканти виступали на корпоративах та весіллях, ділили мрії про сцену й спільне майбутнє. 20 листопада 2013 року пара побралася. З часом вони обзавелися спільним майном і серйознішими творчими амібіціями.

Дзідзьо і Slavia / © instagram.com/slavia_official

Дзідзьо і Slavia / © instagram.com/slavia_official

Однак Хома довго приховував особисте життя від публіки. Фнати дізналися, що у нього є дружина, лише 2016 року, коли Slavia вперше з’явилася у «Світському житті». Та вже тоді у розмові з Катериною Осадчею співачка зізналася, що не завжди почувається щасливою у шлюбі: «Бракує уваги. Хочеться більше часу проводити разом».

Вихід Slavia з тіні зіркового чоловіка: його неочікувана реакція

2018 року Slavia вперше заявила про себе як про окрему артистку — вона таємно від чоловіка прийшла на кастинг шоу «Х-фактор». А вже 2020 року вона випустила пісню і кліп «Я тобі не мамка», у якому заспівала про жіночу самореалізацію і втому від ролі «берегині домашнього вогнища». У день прем’єри Slavia написала, що кожна жінка має право на власний голос і щастя.

Slavia / © instagram.com/slavia_official

Dzidzio відреагував доволі неочікувано. Виконавець зізнався, що побачив у кліпі «камені у свій город» і заявив, що музичний стиль дружини йому не близький.

Чутки про роман Дзідзьо із Цибульською: що насправді було між зірками

На тлі таких творчих і сімейних суперечок у ЗМІ почали ширитися чутки про роман Дзідзьо з Олею Цибульською, його колегою та кумою. Разом вони записали низку дуетів про кохання, що лише підігріло інтерес.

«Колись ще про це розкажемо, а поки — хай люди здогадуються», — інтригували артисти 2020 року.

Плітки набули настільки абсурдних форм, що подейкували, співачка буцімто народила сина Нестора від колеги. І авжеж все це виявилося брехнею. Все тому, що вже близько 20 років Оля у стосунках з бізнесменом Сергієм Грисюком. І приводом для пліток, що буцімто Дзідзьо є батьком Нестора, послужила непублічність з боку офіційного чоловіка Олі.

Дзідзьо і Оля Цибульська / © viva.ua

До слова, сам 10-річний Нестор цього року різко відреагував на такі чутки про «батька Дзідзьо», назвавши це «фігньою з Інтернету». У відповідь зіркова мама пояснила, що так поводяться лише люди, які «незадоволені своїм життям і вважають, що в чужому краще розбираються». І насамкінець порадила юнаку не зважати на це й нагадала, «коли говорять за твоєю спиною — значить, ти попереду».

Slavia ж тоді зізналася, що ці чутки її болісно зачепили. Зокрема, дивувалася, як співачка може розвивати свою кар’єру, підігріваючи чутки про роман, якого не було.

«Якщо б Оля спростовувала, а вона грала в цю гру. Мені здавалося, що просто грають моїм життям, мною граються. Чому її можна показати, з нею заспівати, а мене в той же час не можна показувати? Мені було дуже боляче. Я йому говорила про це», — сказала тоді Slavia.

Оля Цибульська і Slavia / © instagram.com/slavia_official

Розлучення Дзідзьо: якою була справжня причина кризи у шлюбі

У березні 2021 року Slavia у своєму Instagram написала допис про те, що «догоджати своєму чоловікові — це до щасливого життя не має жодного відношення». Це стало першим натяком на проблеми у шлюбі.

А вже у квітні того ж року Дзідзьо офіційно повідомив, що вони більше не пара. 25 березня артист подав до суду позов про розлучення, вказавши, що причиною розлучення є, зокрема, «непорозуміння з різних питань сімейного життя та через наявність взаємних претензій одне до одного». І тоді ж додав, що примирення між ними неможливе.

«Треба бути чесним з собою. Одружився трикутник на квадраті і вони собі двоє придумали ідеально круглі двері додому. Як? Хто неправий, хто правий? Не заходить ні квадрат, ні трикутник у ці двері додому круглі», — пояснював Дзідзьо своє рішення.

Дзідзьо і Slavia / © instagram.com/slavia_official

Slavia зізналася, що намагалася врятувати стосунки до останнього, але не вдалося. Загалом зірки були разом 20 років, з яких вісім років — у шлюбі.

Після розлучення ексдружина музиканта розповіла, чому у них так і не з’явилися діти. За її словами, Михайло не хотів, аби всі батьківські обов’язки лягли на її плечі, адже він постійно був на гастролях. Тож у результаті постійно відкладав питання поповнення у родині.

Дзідзьо і Slavia / © instagram.com/slavia_official

Пара розійшлася на мирній ноті, хоча перед тим чимало часу публічно з’ясовувала стосунки. Dzidzio залишив Slavia авто і пообіцяв квартиру під Києвом, а сам зберіг нерухомість у Новояворівську.

«Пригадую, коли ми з Михайлом оформили документи про розлучення, то пішли святкувати. Прийшли в ресторанчик, нас там вже всі офіціанти знають, ми часто там буваємо, присіли за столик і проговорили, напевно, дві години», — ділилася виконавиця.

Цибульська після розлучення з Дзідзьо запевнила усіх, що між ними «нічого не було» й вона не винна: «Мені здається, що б я зараз не сказала, усе одно скажуть, що я повія та розлучниця. Що я влізла в сім’ю і народила сина Дзідзьо. Тому ні, нічого у нас із Дзідзьо не було».

Гучні скандали між колишнім подружжям і підозри у зраді

Так, напередодні розриву шлюбу скандалів оминути не вдалося. Спершу SLAVIA розповіла, що була приголомшена вчинками ексчоловіка, коли той виніс у публічну площину тему розлучення, адже такої домовленості між ними не було.

Згодом Slavia натякала на можливі неодноразові зради, але сам артист усе спростував: «Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само зрозумів, як це так — любили, потім вже розпинають. Я нічого не робив, у мене з Ольгою ніколи нічого не було і Слава це прекрасно знала. Я всі ці роки жив на роботі».

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Дзідзьо також відверто визнавав, що давно відчував потребу розлучитися, але боявся суспільного осуду. Музикант говорив, що «вдома не було розуміння» та інколи він просто не хотів туди повертатися.

«Я міг це зробити швидше, але боявся, яка реакція буде у людей. Як так, хороша дівчина, а він її кидає, що не так? Треба було мати сміливість сказати: „Стоп. Славо, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою“. Тому, набравшись сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент в моєму житті», — розповідав артист.

Slavia, своєю чергою, зазначила, що зрозуміла про кінець їхнього шлюбу, коли після прем’єри фільму «Dzidzio перший раз» чоловік навіть не зрадів її приїзду до Львова й нібито зустрів із запитанням: «Чого ти приїхала?».

Особисте життя Дзідзьо після розлучення та примирення з колишньою

Попри гучні скандали, колишнє подружжя зуміло зберегти добрі стосунки. Dzidzio та Slavia час від часу вони телефонують одне одному поцікавитися справами. До того ж співак публічно привітав ексдружину, коли вона нещодавно презентувала новий кліп «Дівка з перцем».

Тим часом Slavia розпочала нову сторінку особистого життя — вийшла заміж за бізнесмена Андрія Павлюка та народила сина Лева. Весілля відбулося цього року без свідків, гостей і обручок, а народження малюка відбулося буквально наступного дня після реєстрації шлюбу.

Slavia з чоловіком і сином / © instagram.com/slavia_official

Михайло, за словами Ярослави, привітав її з поповненням у родині. Нинішній обранець співачки не ревнує її. Водночас Slavia, після розмов з Дзідзьо, припускає, що його серце поки що вільне. Тим не менш, виконавиця щиро зичить музиканту родинного щастя.