Особисте життя Г’ю Джекмана: розпад 27-річного шлюбу через зраду і нові стосунки з акторкою-коханкою

Г’ю Джекман Деборра-Лі Фернесс Саттон Фостер / © Колаж ТСН.ua

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12 жовтня Г’ю Джекман відзначає день народження. Австралійському актору, який назавжди увійшов в історію кіно як Росомаха з франшизи «Люди Ікс», виповнюється 58 років.

За роки кар’єри Джекман встиг стати одним із найвідоміших акторів Голлівуду, підкорити Бродвей, отримати «Еммі», «Греммі» та дві премії Tony, а також побудувати репутацію одного з найбільш сімейних чоловіків шоу-бізнесу. Та останні роки кардинально змінили його особисте життя.

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Понад чверть століття актор був одружений з австралійською акторкою Деборрою-Лі Фернесс. Вони познайомилися ще до того, як Джекман став світовою зіркою, разом пережили перші кроки його кар’єри, створили сім’ю та всиновили двох дітей. Проте у 2023 році подружжя оголосило про розрив після 27 років шлюбу. Спочатку колишнє подружжя описувало рішення як мирне та пов’язане з особистим розвитком кожного. Та майже через два роки історія отримала значно драматичніший поворот.

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Г’ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс: кохання, яке почалося на знімальному майданчику

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

Джекман і Фернесс зустрілися 1995 року на зніманнях австралійського телесеріалу «Correlli». Для Г’ю це була фактично перша велика робота після завершення навчання в акторській школі, тоді як Деборра-Лі вже була відомою акторкою. Сам Джекман згодом неодноразово розповідав, що дуже швидко зрозумів: його почуття до колеги значно серйозніші за звичайну симпатію.

Актор згадував, що спочатку вони стали близькими друзями. Проте невдовзі він зрозумів, що закохався у свою партнерку по серіалу. Для нього це було навіть незручно, адже Фернесс була його колегою і вже мала значно більший професійний статус. Та зрештою почуття виявилися взаємними.

Їхній роман розвивався стрімко. Вже через кілька місяців після знайомства Джекман зробив коханій пропозицію. 11 квітня 1996 року вони одружилися неподалік Мельбурна. На той момент Г’ю було 27 років, а Деборрі-Лі — 40.

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

Сам Джекман багато років називав дружину головною людиною у своєму житті. Він не приховував, що саме Фернесс підтримувала його тоді, коли він ще не був голлівудською знаменитістю.

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Подружжя пережило проблеми з народженням дітей

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

На початку сімейного життя Джекман і Фернесс мріяли про дітей. Однак подружжя зіткнулося з проблемами із зачаттям і пережило кілька невдалих спроб стати батьками.

Зрештою вони вирішили всиновити дитину. 2000 року в сім’ї з’явився син Оскар, а 2005-го — донька Ава. Сам Джекман пізніше говорив, що після болісного досвіду з втратою вагітностей вони з Деборрою-Лі зрозуміли, що хочуть саме всиновлення.

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

Для пари діти завжди залишалися однією з найважливіших частин життя. Навіть після розлучення Джекман і Фернесс наголошували, що їхня сім’я залишається пріоритетом.

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

Протягом десятиліть акторське подружжя виглядало надзвичайно міцним. Джекман і Фернесс разом з’являлися на публічних заходах, підтримували одне одного у професійних справах і регулярно говорили про свої стосунки з великою теплотою.

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У 2016 році Джекман навіть говорив, що їхній шлюб із роками стає лише кращим. А у квітні 2023-го, всього за кілька місяців до оголошення про розставання, актор публічно вітав дружину з 27-ю річницею весілля.

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © Getty Images

«Наша подорож змінюється»: несподіваний розрив після 27 років

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

У вересні 2023 року шанувальників Джекмана чекала новина, яку мало хто очікував. Актор та його дружина оголосили, що більше не є подружжям.

У спільній заяві вони описали свої майже три десятиліття разом як «чудовий, сповнений любові шлюб» та пояснили, що тепер їхня спільна історія переходить у новий етап.

Спочатку все виглядало максимально цивілізовано. Подружжя попросило поважати приватність їхньої сім’ї та заявило, що діти залишатимуться їхнім головним пріоритетом.

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

Однак за лаштунками ситуація, судячи з усього, була набагато складнішою.

Після оголошення про розрив у медіа почали з’являтися припущення щодо можливих причин краху шлюбу. Особливу увагу привернула Саттон Фостер — американська акторка і дворазова лауреатка Tony, з якою Джекман разом грав на Бродвеї.

Г’ю Джекман та Саттон Фостер / © Associated Press

Саттон Фостер: від колеги по сцені до нової коханої

Г’ю Джекман та Саттон Фостер / © Associated Press

Історія Джекмана та Фостер почалася задовго до їхнього роману.

Вони перетиналися ще на початку 2000-х, а 2019 року стало відомо, що актори зіграють разом у бродвейській постановці «The Music Man». Прем’єра вистави відбулася наприкінці 2021 року, а прокат тривав до початку 2023-го.

На сцені Джекман і Фостер грали закоханих — Гарольда Гілла та Маріан Пару. За межами театру вони також дуже зблизилися.

Г’ю Джекман та Саттон Фостер / © Associated Press

Причому їхні тодішні висловлювання одне про одного були напрочуд теплими. Фостер називала Джекмана одним зі своїх найкращих друзів і захоплювалася його людськими якостями.

2022 року вона говорила, що Джекман — надзвичайно добрий, щедрий та талановитий партнер. Вони багато часу проводили разом, спілкувалися перед виставами та навіть придумали власну традицію — так звані «carpet chats», коли сиділи у гримерці Фостер на підлозі та говорили про життя.

На той момент обидва були у шлюбах.

Г’ю Джекман та Саттон Фостер / © Associated Press

Чи була зрада?

Гю Джекман та Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Після розлучення Джекмана і Фернесс американські таблоїди почали публікувати інформацію про нібито роман актора із Саттон Фостер.

У листопаді 2024 року «Us Weekly» з посиланням на джерела заявив, що стосунки Джекмана та Фостер стали романтичними ще під час роботи над «The Music Man», коли обоє перебували у шлюбах. Видання писало про нібито «перетин» їхніх стосунків та називало роман однією з причин розлучення Джекмана і Фернесс.

Гю Джекман та Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Втім, ані Джекман, ані Фостер публічно не підтверджували факт зради. Тож цю частину історії коректно подавати саме як твердження джерел та повідомлення ЗМІ, а не як встановлений факт.

Проте через кілька місяців після появи цих чуток важливу заяву зробила сама Деборра-Лі.

Гю Джекман та Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Деборра-Лі заговорила про «зраду»

Г’ю Джекман із колишньою дружиною / © Associated Press

У травні 2025 року, майже через два роки після оголошення про розставання, Фернесс офіційно подала на розлучення.

І саме тоді її риторика щодо розриву виявилася значно емоційнішою, ніж у спільній заяві 2023 року.

Фернесс розповіла, що переживає «травматичний шлях зради» і назвала крах майже 30-річного шлюбу глибокою раною. Вона не уточнила, кого або що саме має на увазі під «зрадою», однак її слова моментально привернули увагу преси на тлі чуток про роман Джекмана та Фостер.

Гю Джекман та Саттон Фостер / © Associated Press

Водночас акторка наголосила, що цей досвід дав їй нові знання та допоміг повернутися до власних цінностей і кордонів.

Фернесс також заявила, що залишається вдячною за спільний шлях, який вони пройшли з Джекманом.

У червні 2025 року їхнє розлучення було офіційно завершене.

Гю Джекман та Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

А що відбувалося між Джекманом і Саттон Фостер?

Гю Джекман та Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Після розриву Джекмана та Фернесс і розлучення Фостер із чоловіком Тедом Гріффіном чутки про роман акторів лише посилилися. Фостер подала на розлучення у жовтні 2024 року після десяти років шлюбу. У неї та Гріффіна є донька.

А вже у січні 2025-го Джекмана та Фостер сфотографували разом у Санта-Моніці. Вони трималися за руки, прямуючи на вечерю. Це стало фактичним публічним підтвердженням того, що їхні стосунки вийшли за межі дружби.

Згодом пара дедалі частіше з’являлася разом. Джекман підтримував Фостер на її виступах, а вона приходила на його концерти та театральні проєкти.

Восени 2025 року вони зробили наступний крок — вперше разом вийшли на червону доріжку. Джекман і Фостер з’явилися як пара на прем’єрі фільму «Song Sung Blue» у Лос-Анджелесі.

Гю Джекман та Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Новий роман уже не приховують

Гю Джекман та Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Якщо перші місяці стосунків Джекман та Фостер намагалися залишати поза увагою публіки, то згодом ситуація змінилася.

У жовтні 2025 року вони офіційно дебютували як пара на червоній доріжці. А в листопаді Джекман уперше відкрито згадав Фостер у своєму Instagram, опублікувавши кадри з її виступу.

2026 року пара продовжила з’являтися разом на публічних заходах. Вони разом відвідали прем’єри, а влітку Джекман навіть приєднався до Фостер на сцені музичного фестивалю в Сан-Веллі, де вони виконали пісню «A Million Dreams» із фільму «The Greatest Showman».

У серпні 2026 року джерело, близьке до пари, повідомляло, що Джекман і Фостер «йдуть сильними темпами» та вже мають міцну основу у стосунках.

А у травні 2026-го їх зафіксували разом на Met Gala — вже як пару.

Гю Джекман та Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

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