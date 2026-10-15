Особисте життя Ірини Федишин: шлюб у 19, два весілля і втрата доньки на восьмому місяці вагітності

Ірина Федишин і її чоловік

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Українська співачка Ірина Федишин переживає важку сімейну трагедію: на останніх місяцях вагітності вона втратила доньку, на появу якої разом із чоловіком Віталієм Човником чекала після народження двох синів.

Артистка перебуває у тяжкому стані, а її чоловік звернувся до небайдужих із проханням молитися за здоров’я та відновлення дружини. Ще нещодавно подружжя ділилося радістю від очікування третьої дитини, яка мала стати довгоочікуваною донькою.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про особисте життя Ірини Федишин: як вона вийшла заміж у 19 років, чому двічі святкувала весілля, як виховує синів і що відомо про трагедію, яка спіткала її родину.

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Ірина Федишин вийшла заміж у 19 років: як почалася історія кохання з Віталієм Човником

Ірина Федишин познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Віталієм Човником на концерті. Після виступу він підійшов до молодої співачки по автограф, а згодом вони обмінялися номерами телефонів. На той час Ірина жила у Львові, а Віталій — в Івано-Франківську, тож на початку стосунків закоханим доводилося долати відстань.

Роман розвивався доволі стрімко. Приблизно за пів року Віталій освідчився коханій, а 29 липня 2006 року пара побралася. На той момент Ірині було 19 років. Відтоді подружжя пройшло разом два десятиліття, поєднуючи сімейне життя з роботою у музичній індустрії.

Весілля Ірини Федишин з Віталієм Човником / © instagram.com/irynafedyshyn

Віталій став для артистки не лише чоловіком, а й продюсером. Він бере участь у розвитку її кар’єри, тож їхні стосунки об’єднують особисте життя та спільну професійну діяльність. У липні 2026 року пара відсвяткувала 20-річчя шлюбу.

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2021 року, на 15-ту річницю шлюбу, Ірина Федишин та Віталій Човник вирішили знову влаштувати весільну церемонію. Співачка повторно одягнула сукню нареченої, а подія стала для подружжя нагодою згадати початок спільного шляху та ще раз відсвяткувати своє кохання.

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Друге весілля Ірини Федишин з Віталієм Човником / © instagram.com/irynafedyshyn

За роки шлюбу пара створила сім’ю, виховала двох синів і побудувала спільну справу. Водночас робота разом не завжди минає без суперечок. Ірина раніше розповідала, що розбіжності з чоловіком можуть виникати через професійні питання. Тим не менш, через діалог вони досягають злагоди й живуть за правилом «включати розум — менше емоцій і амбіцій».

Друге весілля Ірини Федишин з Віталієм Човником / © instagram.com/irynafedyshyn

Двоє синів і мрія про доньку: що відомо про дітей співачки

Попри насичений графік артистки, сім’я залишається важливою частиною її життя. Ірина Федишин та Віталій Човник виховують двох синів — Юрія та Олега. Старший народився 2011 року, а молодший — 2015-го.

Співачка неодноразово розповідала, що хлопці мають музичні здібності, добре співають і мають гарний слух. До того ж вже навіть долучаються до концертної діяльності.

Зокрема, на нещодавніх закордонних гастролях старший Юрій допомагав батькам готувати шоу: налаштовував світло, звук та інше технічне обладнання. Ірина жартома називає сина своїм «технічним директором».

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Ірина Федишин з чоловіком і синами / © instagram.com/irynafedyshyn

Та вже протягом останніх років подружжя мріяло про ще одну дитину, а особливо раділо можливості стати батьками донечки, про що говорило в різних інтерв’ю. І вже у серпні цього року 39-річна Ірина оголосила про третю вагітність. Наприкінці вересня разом із чоловіком вона провела гендер-паті. Тоді стало відомо, що родина чекає на дівчинку.

Ірина Федишин з чоловіком і синами / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Ця новина віднесла подружжя на сьоме небо від щастя. Ірина навіть присвятила майбутній доньці пісню «Серденько». Пара відкрито ділилася радістю очікування, а шанувальники вітали артистку з майбутнім поповненням. Проте, на жаль, на останніх місяцях вагітності родину спіткало величезне горе.

Вагітна Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Третя вагітність у 39 років обернулася трагедією: як Ірина Федишин втратила доньку

13 жовтня 2026 року чоловік співачки Віталій Човник повідомив трагічну звістку: родина втратила маленьку доньку. За його словами, Ірина також переживає тяжкий стан, і сім’я ледь не втратила й її.

«Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті, болить страшенно… Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини», — писав Віталій.

Допис Віталія Човника про втрату доньки / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Чоловік артистки не став розкривати жодних подробиць. Утім, відомо, що трагедія сталася на останніх місяцях вагітності, коли зірка перебувала на 35-му тижні. Всього лише за три дні до втрати Ірина виступила на благодійному фестивалі на Львівщині. Поки що сама вона не виходила на зв’язок.

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На непоправну втрату відреагували українські знаменитості, які одразу ж висловили співчуття подружжю та побажали артистці якнайшвидшого одужання. Серед тих, хто підтримав родину, — Маша Єфросиніна, Даша Астаф’єва, Ауріка Ротару, родина Решетніків та інші.

Та навіть після звістки про страшну втрату Ірини Федишин знайшлися цинічні користувачі, які замість співчуття взялися критикувати зірку. Зокрема, під нещодавніми дописами в Instagram дорікали артистці за буцімто «гучне» щастя напередодні, «все напоказ» і «стрибки на підборах» під час концертів у статусі вагітної.

Ірина Федишин на благодійному концерті за три дні до втрати доньки / © instagram.com/irynafedyshyn

На захист співачки стали інші українці, зокрема й телеведуча Марічка Падалко. Вона різко розкритикувала такі закиди й наголосила, що такі «забобони мам і бабусь» вже давно не працюють і не дають підстав звинувачувати жінку в трагедії. Падалко нагадала: «трагедії стаються і без фото в соцмережах», а демонстрація радості не робить людину винною в тому, що сталося.

Ведуча закликала всіх не «перетворювати горе на покарання за радість». Адже Ірина Федишин не має виправдовуватися за те, що чекала на доньку, ділилася щастям із прихильниками чи продовжувала виступати.

Допис Марічки Падалко / © instagram.com/marichkapadalko

Тож, на жаль, особисте життя Ірини Федишин, яке ще нещодавно було сповнене радісного очікування, нині затьмарене непоправною втратою. Подружжя, яке пройшло разом понад 20 років, переживає один із найважчих періодів. Проте небайдужі висловлюють підтримку родині й бажають Ірині сил для відновлення.

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