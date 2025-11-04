Особисте життя Лесі Нікітюк: від невдалого роману з сусідом до заручин з військовим і поява сина у 37 років

Леся Нікітюк, її наречений і син / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк потсійно уникає розголосу подробиць особистого життя.

Хоча зірка відверта на екрані, поза ним вона намагається тримати свої почуття за сімома замками. І не дарма, адже шлях до істинного кохання для телеведучої був непростим: розчарування, зірване весілля, публічний тиск і самотність.

Проте сьогодні, у свої 38 років, вона пізнала справжнє родинне щастя — поруч із нареченим-військовим Дмитром Бабчуком та їхнім сином Оскаром. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як складалося особисте життя Лесі Нікітюк протягом років — від юності до сьогодення.

Підліткова хімія: 17-річна Леся і її перше кохання

Ще торік Леся Нікітюк поділилася архівним знімком, зробленим у юності. На фото — 17-річна майбутня телеведуча поруч із хлопцем-діджеєм, своїм першим коханням. Тоді ніхто не здогадувався, що ця щира красуня з Хмельницького через кілька років стане однією з найвідоміших ведучих країни, але йтиме до особистого щастя непростим шляхом.

Леся Нікітюк з ексбойфрендом / © instagram.com/lesia_nikituk

Кохання «через стіну»: роман із сусідом і плани на весілля

2017 році Леся вперше відкрито зізналася: вона не самотня. Її обранцем несподівано став сусід-бізнесмен, який жив буквально «двері в двері». Так, знайомство пари відбулося в одному з ЖК Києва, після чого закрутилася бурхлива історія кохання тривалістю у понад два роки.

«Це ж треба було зустріти його в себе під квартирою! У нас двері в двері, і всі три роки ми жили один з одним через стіну, але оскільки я часто літала, ми не зустрічалися», — з усмішкою згадувала Леся.

Телеведуча навіть натякала на майбутнє весілля, обирала сукні, але на публіці так і не з’явилася поруч із коханим. Вона не називала його імені, не показувала спільних фото. Та вже 2019 року зізнавалася, що стосунки закінчились. Весілля так і не відбулося.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

«Хочеться щось розумне написати типу: ми розійшлися, як у морі кораблі, але у цій ситуації достатньо. Ми розійшлися. Все», — коротко написала Леся у соцмережі, супроводивши допис хештегом «сусід».

Причиною розриву зірка вважала публічність. За її словами, постійна увага медіа та фанів ускладнює навіть найміцніші стосунки. Проте, за словами Лесі, не лише ця причина дала тріщину у стосунках. Але більше про це вона не розповідала.

«Публічність — одна з причин, чому відносини стають важкими. Коли ти завжди на виду, це важко для звичайної людини. Наш роман тривав 2,5 року. Я вже переплакала й відпустила. Зараз я самотня, але навчилася приймати це. На перших етапах було дуже важко — здавалося, що мій світ перевернувся», — говорила тоді зірка.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Після розставання колишні залишалися сусідами, а Нікітюк щиро визнавала, що чоловікам поруч із нею непросто й причиною самотності вона вважала свою публічну щирість: «Куди б я не прийшла — вся увага на мені. Якщо я на відпочинку їм чебурек або катаюся на лижах, це відразу з’являється у мережі. Намагалася загородити наші стосунки від чужих очей. Але я все одно думаю, що даремно розповіла про ці стосунки. Раптом все отак обернулося тому, що бовкнула, мовляв, я щаслива?».

Загадкові стосунки з Романом і віра в інтуїцію

2020 році Леся з усмішкою згадувала ще один роман, який не виправдав очікувань. І тоді ведуча навіть назвала ім’я обранця — чоловік на ім’я Роман. За словами шоувумен, він був зовсім не в її смаку, але спрацювала харизма. Зрештою, все закінчилося знову розбитим серцем.

«І він був взагалі не у моєму типажі. Знаєте, кожна дівчина малює собі портрет чоловіка. Ось щоб зовні — суміш Сільвестра Сталлоне, Джона Траволти і Кріштіану Роналдо. І все це упакувати в тіло Винника. Але буває, що ти не звертаєш уваги на зовнішність, тому що людина тебе абсолютно магічним чином притягує своєю енергетикою, харизмою і почуттям гумору. Я впевнена: свою людину я відчую серцем. І це буде назавжди», — ділилася свого часу зірка.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Тоді ведуча вже говорила про те, що більше не хоче поспішати — лише справжні почуття варті уваги. І з часом у лютому 2024 року навіть спробувала дещо інакшу форму стосунків — вільну.

Плітки про «втікача звукорежисера»: як ведучій вигадали роман і її кумедна реакція

На початку 2023 року у ЗМІ з’явилися чутки, що нібито Леся зустрічалася зі звукорежисером, який «втік за кордон» ще на початку війни. Ба більше, подейкували, що чоловік був доволі впливовим і буцімто вирішував питання розвитку кар’єри зірки на ТБ. Та зірка блискуче відповіла на плітки — у властивій собі іронічній манері.

«Так, дійсно, я перебувала у стосунках зі звукорежисером, чи то з телевізійним оператором, я точно не знаю. В нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Він заради моєї кар’єри переспав з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік. Пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалось повномасштабне вторгнення і з першою ранковою сиреною, він втік. Забрав мій гаманець, ікони і авокадо. Не вірте чуткам», — пожартувала телеведуча.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Заручини Лесі Нікітюк з військовим і народження сина

Дійсно, Леся Нікітюк не приховує, що у минулому вона мала чимало невдалих стосунків та різних складних моментів. Ведуча тривалий час перебувала в пошуках людини, з якою змогла б побудувати сім’ю. Врешті, знаменитість пов’язала своє життя з військовим Дмитром Бабчуком, молодшим за неї на 9 років. Тож 2024 року життя Лесі Нікітюк змінилося назавжди.

«Я мала у житті чимало невдалих стосунків, але зустріла людину, яка мене підтримала. І коли дізналася, що чекаю на дитину — зрозуміла: більше нікого не потрібно шукати. Я вже знайшла все, що мені потрібно», — сказала ведуча.

Леся Нікітюк з нареченим під час хрещення сина / © instagram.com/special_my_profession

У 37 років Леся вперше стала мамою — у пари народився син, якого назвали Оскаром, і нещодавно похрестили. А перед тим Бабчук освідчився Лесі взимку цього року у Буковелі. Весілля ж пара поки відкладає через війну та службу Дмитра.

«Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу», — зворушувала Леся.

Леся Нікітюк з сином і нареченим / © instagram.com/special_my_profession

