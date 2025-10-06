Особисте життя Наталки Денисенко: пішла від нареченого, відбила Федінчика в іншої і чутки про зраду

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик, Юрій Савранський

Українська акторка Наталка Денисенко останнім часом завжди перебуває у центрі уваги — і через свої ролі, і через гучні історії з особистого життя.

Зірка серіалу "Кріпосна" та "Коли ти вийдеш заміж?" пройшла шлях від пристрасного роману з Андрієм Федінчиком, який покинув свою колишню заради неї, до болісного розлучення, чуток про зради та нові романи. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися про маловідомі сторінки особистого життя артистки, розвиток і кінець її стосунків з Андрієм Федінчиком і чому акторка знову опинилася у вирі скандалів.

Особисте життя акторки до зустрічі з майбутнім чоловіком Федінчиком і зірване весілля

Про попередні стосунки Наталки Денисенко відомо небагато. Втім, свого часу вона зізнавалася, що перед знайомством із майбутнім чоловіком розійшлася з хлопцем, який напередодні освідчився їй. Наталка тоді відчула, що не готова до шлюбу, тож вирішила поставити крапку у тих серйозних стосунках. Після цього вона близько пів року залишалася холостячкою, поки доля не звела її з Андрієм Федінчиком.

Початок стосунків Денисенко з одруженим колегою

Історія кохання акторки з Андрієм Федінчиком почалася зі студії озвучення. Саме там Наталка вперше побачила Андрія Федінчика й одразу подумала: "Ось такий чоловік мені потрібен". Однак швидко з’ясувалося, що Андрій уже був одружений.

Акторка зізнається, що почуття виникли всупереч її принципам. Вона переживала, що може зруйнувати чужу родину, та все ж закохалася. Під час спільної роботи над серіалом "Клан ювелірів" між колегами спалахнули справжні емоції, адже там вони й грали кохання.

"Як це, закохатися у чоловіка, у якого є дружина? Але якби він мене покликав кудись, я б сказала ні", — згадувала Денисенко.

Та почуття виявилися сильнішими. Федінчик чесно зізнався своїй тоді ще дружині, що кохає іншу, і вирішив розлучитися з нею після шести місяців шлюбу. І вже тоді почалися їхні з Наталкою стосунки, які згодом переросли у шлюб.

Акторка не приховує, що тривалий час мучила себе сумлінням, адже розуміла, що саме вона стала причиною краху чужої сім’ї й уявляла себе на місці тієї жінки. До речі, розмов з колишньою Федінчика вона ніколи не мала й водночас вдячна Андрію за чесність.

"Він був повністю чесний перед нею. Дякую йому, що я не була коханкою, тому що це теж для жінки важливо. Він одразу сказав і мені, і їй. Так, це було дуже важко і дуже болюче. Це було таке пекло, тому що розлучення і ми себе винили, в тому, що от у нас кохання, а ми розбили сім'ю. Ну, все нормально, в його колишньої в порядку все життя, вона молода, гарна жінка. У житті може бути що завгодно", — зізнавалася Денисенко.

Весільний марафон: чотири церемонії та одне кіношне "так"

Після непростого початку їхня історія перетворилася на справжню лав-сторі. Хоча Наталка зізнавалася, що ревнувала Андрія й регулярно влаштовувала скандальні сцени, саме кохання допомогло їм пройти перші випробування.

"Я боялася, що він піде від мене так само, як і від дружини. Істерики були страшні, він навіть тікав з дому", — згадувала зірка.

Згодом пара узаконила стосунки й навіть встановила рекорд. Річ у тому, що одружувалася парочка формально і неформально п'ять разів, зробивши це власною традицією. Перше весілля — кінематографічне, коли вони знімалися у спільній картині, друге — більш офіційне і камерне на Мальдівах, третє — гучне на фестивалі весільних церемоній у колі друзів, четверте — традиційне у Києві з батьками і п'яте — романтична церемонія на яхті.

Восени 2017 року Денисенко народила сина Андрія-молодшого. Для акторки це стало символом нового етапу — стабільності та ще більшого родинного щастя.

Криза зіркового подружжя під час війни: які випробовування пережила пара

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало переломним моментом для сім’ї Денисенка та Федінчика. Андрій вступив до лав ЗСУ, а Наталка залишилася вдома із сином. Вони жили на відстані, підтримували зв’язок і намагалися зберегти близькість через екрани телефонів. Акторка навіть зізнавалася, що робила для чоловіка еротичні фото, аби підживлювати почуття. Але водночас додавала, що актор-військовий "приїжджає додому іншим", не вдаючись у надмірні подробиці.

Та все ж головною проблемою подружжя стала насамперед відстань. Наталка зізнавалася, що вони намагалися здолати всі проблеми, які виникали на цьому тлі, та зберігати стосунки задля виховання маленького сина Андрійка.

"Мені пощастило, що мій чоловік завжди на зв’язку. Але він повертається іншим — війна змінює людей. війна змінила нас обох. Кожен з нас по-своєму адаптувався до нових обставин. Мій чоловік приїжджає додому іншим, і я теж змінилася. Але ми розуміємо це і працюємо над тим, щоб знаходити спільні точки дотику, аби зберегти наші стосунки. Війна відкрила багато всередині всіх нас і, на жаль, багато сімей не витримують випробувань відстанню та часом. Але ми знаємо, наскільки велика цінність нашої родини, і ми любимо одне одного. У нас є наш синочок і ми разом намагаємося зберігати цю сімейну єдність", —говорила свого часу Наталка.

Попри труднощі, пара тоді залишалася разом. Денисенко навіть працювала з психологом, аби син не відчував дефіциту батьківської любові. Здавалося, що після пережитого вони лише зміцнили свій союз. До того ж акторка наприкінці 2024 року приїздила до лікарні, де перебував її коханий. Тоді Федінчику у період служби зробили низку серйозних хірургічних маніпуляцій з хребтом.

Розлучення Денисенко та Федінчика після восьми років шлюбу

І як грім серед ясного неба на початку 2025 року стало відомо, що Наталка Денисенко подала на розлучення. Богунський районний суд Житомира задовольнив позов акторки — шлюб із Андрієм Федінчиком було офіційно розірвано у травні. Причина, зазначена в заяві: "різні погляди на життя, відсутність взаєморозуміння та втрата почуттів".

Попри розрив, колишнє подружжя продовжує виховувати спільного сина разом. Денисенко називає колишнього "чудовим татом" і навіть цього року у вересні вони повели Андрія-молодшого до школи разом. Водночас Денисенко зізналася, що розлучення далося їй дуже болісно й вона припинила стежити за життям екса.

Чутки про нові романи Денисенко з колегами та скандальні заяви Федінчика

Навіть після розлучення акторка не припинила інтригувати особистим життям. Спочатку їй приписали роман із режисером Олексієм Комаровським, партнером по фільму "Коли ти вийдеш заміж?". Чоловік заперечив чутки, наголосивши на виклбючно дружніх і робочих стосунках.

Однак незабаром у Мережі спалахнув новий скандал. Федінчик публічно звинуватив колишню дружину у зраді з манекенником Юрієм Савранським під одним з її дописів в Instagram.

“О, Юрка подарував, коли я був не поряд! Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі", — писав актор у коментарях, які потім видалилися.

Денисенко стримано відреагувала на звинувачення й зізналася, що її колишнього просто "іноді накриває". І додала, що із Савранським їх поєднують робочі стосунки, а також дружні. Втім, через деякий час Наталку заскочили в одному з київських закладів у компанії саме манекенника. Вона сиділа у нього на колінах і палко обіймала.

Водночас сам манекенник Юрій за дивним збігом обставин у серпні цього року подав на розлучення зі своєю дружиною, яка народила йому двох дітей. Своєю чергою, Наталка наголошує, що нікого "не має обходити" її особисте життя. І пообіцяла афішувати його лише тоді, коли їй освідчаться.

