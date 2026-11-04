Особисте життя Олени Кравець: як виходила заміж вагітною, пережиті викидні та чутки про розлучення

Олена Кравець з чоловіком та дітьми / © Колаж ТСН.ua

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Українська акторка та гумористка Олена Кравець 24 роки перебуває в шлюбі з продюсером Сергієм Кравцем.

За цей час у стосунках пари були різні періоди і зі злетами, і падіннями. Ба більше, їхня романтична історія взагалі могла б не скластись. Однак доля розпорядилась інакше.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися подробиці з особистого життя Олени Кравець: як вона виходила заміж вагітною, пережила викидні та чому під час війни виникли чутки про її розлучення.

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Олена Кравець / © concert.ua

Як почались стосунки Олени Кравець з чоловіком та чому вони розходились

Вже багато років Олена Кравець перебуває в шлюбі з продюсером Сергієм Кравцем. Їхня романтична історія справді почала розвиватися давно, а саме наприкінці 1990-х. Майбутнє подружжя познайомилось ще в студентські роки, а звело їх спільне захоплення — вони грали в КВК.

Врешті, після знайомства Олена та Сергій почали дружити, а вже у травні 1997 року офіційно стали парою. Акторка зізнавалась, що в чоловікові їй подобалась і його зовнішність, і харизма, і доброта, а ще він грав на гітарі та співав.

Олена Кравець з чоловіком / © ТСН

Щоправда, без ложки дьогтю не минулось. Пара якийсь час прозустрічалась, а потім розбіглась. Ініціаторкою розриву була сама Олена Кравець, відчувши відстороненість з боку коханого. Проте вони залишись в одній компанії, тож перетинались.

Врешті, Олена Кравець встигла закрутити інший роман, і вже тоді Сергій зрозумів, що не хоче насправді втрачати кохану. Тож, він поступово почав робити кроки до їхнього примирення. Врешті, акторка відкрила своє серце знову.

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Олена Кравець з чоловіком / © instagram.com/lennykravets

Рішення укласти шлюб на тлі вагітності та весілля з розмахом

Врешті, 2002 року пара вирішила укласти шлюб. Сталося це на тлі вагітності Олени Кравець. Закохані відгуляли гучне весілля у вересні. Тоді акторка перебувала на п’ятому місяці вагітності. Як зізнавалась знаменитість, вона не хотіла затягувати зі святкуванням, тож парочка організовувала все якомога скоріше.

Олена та Сергій Кравці влаштували весілля з розмахом. Вони запросили понад 120 гостей, витратили значну суму на бенкет. До речі, весілля парочка оплачувала самостійно. Закохані відкладали кошти з гастролей.

Олена Кравець з чоловіком / © instagram.com/1plus1_ua

Троє дітей Олени Кавець та пережиті викидні

В акторки та її чоловіка у лютому 2003 року народилась первістка, яку вони назвали Марією. Олена Кравець вперше стала мамою, коли їй було 26 років.

Олена Кравець із донькою Марією / © YULA company

Вже у 39 років гумористка народила двійнят. На світ з’явились син Іван та донька Катерина. Двійнята народились 19 липня 2016 року.

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Олена Кравець з чоловіком та дітьми / © instagram.com/lennykravets

На жаль, Олені Кравець довелося пережити й болісний досвід. 2020 року гумористка розповіла, що пережила два викидні. Вперше це сталося, коли доньці Олені Кравець було 10 років, а вдруге — через півтора року після першої втрати. Причина — шалений темп та надмірна кількість роботи.

Криза в шлюбі Олени Кравець та чутки про розлучення

2025 року почали активно пліткувати про розлучення Олени Кравець із чоловіком. Такі плітки виникли не на порожньому місці. Зокрема, пара припинила з’являтися разом на публіці. Також акторка у своїй моновиставі промовляла неоднозначні репліки, такі як: «По телефону якось спитала: „Лєнчик, а в тебе є чоловік? Щось я не пам’ятаю“. „Є“, — збрехала я й засміялася».

Олена Кравець з чоловіком / © фото з соцмереж

Врешті, на початку 2026 року Олена Кравець визнала, що в її шлюбі дійсно криза. Вона не стала детально коментувати, зазначивши, що хоче, аби особисте таким і лишалось. Акторка тоді лиш коротко охарактеризувала її стосунки з чоловіком так: «Усе складно — як часто пишуть у статусі в Мережі. Ми не розлучені — це все, що можу сказати».

Олена Кравець зараз: переїзд із дітьми до Івано-Франківська та служба чоловіка в лавах ЗСУ

У жовтні 2025 року чоловік Олени Кравець вступив до лав ЗСУ. На тлі цього почали покращуватися й стосунки гумористки та продюсера. Знаменитість говорила, що чоловік опинився в таких умовах, коли просто неможна не дорослішати, також у нього змінились життєві цінності та картинка світу. Олена Кравець ділилась, що їй подобаються такі трансформації.

Олена Кравець з чоловіком / © instagram.com/lennykravets

Сергій Кравець зараз служить, тож родина рідко бачиться. Що ж стосується Олени Кравець, то вона виїхала з Києва. Гумористка на тлі постійних обстрілів столиці разом із молодшими дітьми вирушила до Івано-Франківська, де зараз налагоджує свій побут.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про подробиці з особистого життя голлівудського актора Г’ю Джекмана. Пропонуємо дізнатися, як розпався його 27-річний шлюб через зраду та що відомо про нові стосунки артиста з коханкою.

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