Особисте життя Святослава Вакарчука: романи із заміжніми, розрив 20-річних стосунків і поява двох дітей

Святослав Вакарчук, Євгенія Яцута, Ляля Фонарьова

Український співак і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук за близько 30 років сценічної діяльності завжди намагався залишати особисте життя поза публічністю.

Та після виходу документального фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» інтерес до його родини зріс у рази. Глядачі вперше побачили дружину й дітей музиканта, про яких він роками мовчав. Тож редакція ТСН.ua зібрала все, що відомо про стосунки, розставання й батьківство артиста.

Перше кохання Святослава Вакарчука та побачення в університеті

Святослав Вакарчук свого часу ділився, що вперше закохався ще у студентські роки. Майбутній музикант навчався на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, і саме там відбулася його перша романтична зустріч.

Святослав Вакарчук на архівному фото / © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

«Ми зустрілися в одній аудиторії. Все було пристойно, навіть дуже сором’язливо. Я з дівчиною поговорив, і в нас зав’язалися стосунки. Але скоро ця історія кохання закінчилася», — згадував співак.

Тоді молодий Святослав ще не здогадувався, що зовсім скоро його життя перевернеться завдяки музиці і новому коханню.

Перша дружина Вакарчука — Ляля Фонарьова

Після студентських років серце артиста недовго залишалося самотнім. Ще до здобуття диплому Святослав зустрів людину, яка стала його музою та супутницею на два десятиліття — Лялю Фонарьову.

Вона була старша за музиканта на два роки, працювала артдиректоркою «Океану Ельзи» й мала неабияке відчуття стилю, тож на перших етапах була ще й стилісткою. До зустрічі зі співаком Ляля була заміжня за стилістом Володимиром Тарасюком і виховувала доньку Діану. Заради нового кохання Фонарьова розірвала попередні стосунки, а Вакарчук прийняв її дитину як рідну.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / © rustars.tv

Їхня історія розпочалася у 2000-х, коли «Океан Ельзи» стрімко набирав популярності. Саме тоді Ляля повернулася з навчання у престижній лондонській школі стилістів і приєдналася до команди гурту. Її талант, витонченість і внутрішній спокій вразили фронтмена з першого погляду. Подейкували, що вони таємно могли укласти шлюб 2015 року.

«Усі шлюби укладаються на небесах. І я більше нічого не хочу казати. Це наша внутрішня справа», — казав артист, уникаючи обговорень особистого життя.

Лялю неодноразово називали музою Вакарчука — саме їй він присвятив багато пісень. Вона знімалася у кліпі «Холодно» і працювала з гуртом.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова з донькою Діаною / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Спільних дітей пара не мала, але Діану, доньку Лялі від першого шлюбу, Святослав за деякими даними нібито вдочерив. Згодом вона знялася у кліпі «Без бою» та навіть стала продюсеркою відео на пісню «Знову».

Та 2021 року Святослав Вакарчук несподівано оголосив про розставання з Лялею Фонарьовою. У причини ані артист, ані його вже колишня обраниця вдаватися не стали. Утім, тоді близький до сім’ї поет Євген Рибчинський натякнув, що їхні стосунки могли бути пов’язані з кар’єрними рішеннями музиканта.

«Після більш ніж 20 років щасливого життя наші дороги розійшлися. Ляля та я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все», — написав тоді артист у заяві.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова

Чутки про роман з Віталіною Мусієнко

Після оголошення про розлучення почали ширитися чутки, що Вакарчук має роман із молодою виконавицею Віталіною Мусієнко — переможницею «Голосу країни». Дівчина була учасницею команди Вакарчука й супроводжувала його в турі проєкту «Оранжерея».

На сцені вони часто ніжно трималися за руки та буцімто поза сценою проводили багато часу разом, що викликало хвилю обговорень. Сам артист тоді запевнив, що їх пов’язували лише робочі стосунки.

«Це чутки дурні, їх не треба коментувати. Я доросла людина», — зазначав виконавець.

Святослав Вакарчук і Віталіна Мусієнко / © пресслужба каналу "1+1"

Святослав Вакарчук і Віталіна Мусієнко / © instagram.com/vitalinamusiienko

Нова обраниця музиканта та народження двох дітей

Та у тому ж 2021 році стало відомо, що Святослав Вакарчук закрутив роман із продюсеркою Євгенією Яцутою, співвласницею компанії Radioaktive Film, яка знімала кліпи для «Океану Ельзи».

Цікаво, що влітку 2021 року співак підтвердив розлучення з Фонарьовою, а вже в серпні стало відомо, що він уперше став батьком — у нього з Яцутою народився син Іван. Через рік 2022-го Євгенія подарувала артисту ще й доньку Соломію.

Син і донька Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

«З одного боку, можна сказати, Боже, як тяжко, що під час війни в тебе народжуються діти. А з другого боку, якби в мене не було маленького сина і зараз донечки, які дають шалену силу і енергію тобі, то, може, мені було би тяжче переживати цю війну. Може, це і добре, що зараз у мене є такий оберіг як вони. Це дуже надихає», — зворушував знаменитість.

Відомо, що Євгенія молодша за Святослава на сім років, активно працює у кіноіндустрії. Вона продюсує рекламу для міжнародних брендів, кліпи та серіали. Також вона допомагала у виробництві мінісеріалу від HBO «Чорнобиль». Крім того, продюсерка виховує ще одну доньку від попереднього шлюбу з режисером Денисом Соніним. До речі, історія повторилася — Яцута покинула свого ексчоловіка заради кохання з Вакарчуком.

Святослав Вакарчук з дружиною Євгенією Яцутою та дітьми

Донедавна Вакарчук ретельно оберігав приватність своєї нової сім’ї й ніде її не показував. Час від часу з коханою артиста можна було побачити лише за лаштунками. Так, цього літа уважні фани злили у Мережу його ніжні обійми з Євгенією під час Atlas Festival 2025 у Києві. Та тоді вони не коментували своїх стосунків.

Святослав Вакарчук та Євгенія Яцута

Через декілька місяців у документальному фільмі «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» співак усе ж офіційно підтвердив свої стосунки з коханою Євгенією, назвавши її «дружиною» та вперше показав нащадків на фото з сімейного архіву. За словами музиканта, родина — це його найбільша втіха у житті.

Святослав Вакарчук з дружиною Євгенією Яцутою та дітьми

«Я рідко бачу своїх дітей, свою дружину. Але коли я їх бачу — для мене це справжнє щастя. Це така терапія. Я можу говорити годинами, але краще я нічого не буду говорити», — зазначив на прем’єрі фільму Святослав Вакарчук.

