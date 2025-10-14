Особисте життя Тараса Цимбалюка: гучне освідчення, таємні романи й інтриги навколо "Холостяка"

Тарас Цимбалюк, його весілля, Вікторія Варлей, Дар'я Петрожицька

Реклама

35-річний український актор і новий герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк уже давно став не лише улюбленцем глядачів, а й фігурою, довкола якої вирують найгучніші романтичні історії.

Так, особисте життя зірки було сповнене яскравих поворотів — від студентських почуттів, блискучого освідчення у прямому ефірі до неочікуваних розривів. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, якими були романи Тараса Цимбалюка та хто його колишні обраниці, які залишили слід у серці одного з найвідоміших холостяків країни.

Перше кохання та розчарування у шлюбі

Свою першу дружину Тарас зустрів ще під час навчання у театральному виші. Її звали Ангеліна, і саме з неї почалася його романтична історія. Пара зустрічалася два роки, після чого вирішила одружитися навіть без освідчення. Молоде подружжя жило у квартирі дівчини, яку Цимбалюк власноруч відремонтував, попри застереження батьків, які радили вкладати гроші у власне житло.

Реклама

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Згодом родинне життя не виправдало очікувань. Як зізнавався актор, у їхній оселі панували поради мам і бабусь, а теща часто втручалася у всі побутові справи. Цимбалюк відчував, що втрачає себе — не був головою родини і не мав простору для розвитку. Зрештою, молодята зрозуміли, що занадто різні і за згодою розійшлися. Тарас придбав Ангеліні квиток до США — і так закінчилася його перша любов.

Роман Цимбалюка з акторкою Вікторією Варлей і підозри у зраді

Під час знімань серіалу «Суперкопи» актор закрутив роман з колегою Вікторією Варлей. Їхні стосунки тривали близько трьох років від 2015 до 2017 року і проходили у форматі постійних «емоційних гойдалок». Ба більше, Варлей переконує, що артист нібито «пішов від Ангеліни (першої дружини — прим. ред.) до неї» і загалом замовчував перед нею свій перший шлюб, що змушувало її почуватися «розлучницею». Але вже згодом все закінчилося — Тарас покинув як першу дружину Ангеліну, так і нову обраницю Вікторію.

Тарас Цимбалюк і Вікторія Варлей

«Я знаю, що у Тараса вже почалися стосунки з Тіною (друга дружина Цимбалюка — прим.ред). Це я знаю на 100%. На той час і в мене була вже така любовна переписка з іншим хлопцем. Я ніколи не думала про сім’ю з Тарасом. Нам було дуже класно разом. Я ніколи не розглядала його як батька своїх дітей. Він для мене був не серйозний на той момент», — казала колишня Цимбалюка.

Після розриву акторка не приховувала, що пережила цей роман складно. Коли Варлей стала учасницею «Холостяка-12», вона неочікувано згадала про стосунки з Цимбалюком, назвавши його «мавпою». Така реакція у неї була на коментар Тараса під одним з її дописів про участь у проєкті, де він написав: «Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі».

Реклама

Таємне освідчення Цимбалюка зірковій колезі Петрожицькій

Під час участі Тараса в шоу «Танці з зірками» 2020 року несподівано для всіх спливла ще одна гучна заява про колишні стосунки актора. Так, його колега Дар’я Петрожицька розповіла, що на момент знімань шоу вона була знайома із чоловіком протягом 10 років. І приголомшила зізнанням, що ще у доволі юному віці їх пов’язували романтичні стосунки і Тарас навіть освідчувався їй.

Дар’я Петрожицька / © instagram.com/tanci1plus1

Проте своє юнацьке кохання швидко забулося та не лишило жодних шрамів. Зокрема, під час проєкту Дар’я назвала колегу «ідеалом чоловіка» і чесно зізналася, що «по-хорошому заздрила» його тодішній дівчині Тіні, з якою він вже був два роки у стосунках, та щиро зичила їм щастя.

Другий шлюб і освідчення актора на очах у всієї країни

Другий офіційний шлюб актора був з Тіною Антоненко — відомою стилісткою. Їх познайомила робота над музичним кліпом. Пара зустрічалася кілька років, перш ніж Тарас наважився на гучний крок.

Його освідчення стало легендарним, адже трапилося просто під час прямого ефіру «Танці з зірками». Він вийшов до зали, став на одне коліно, вручив букет і каблучку — і попросив Тіну стати його дружиною. Уся країна спостерігала за цим моментом, а Тіна відповіла «так».

Реклама

Тарас Цимбалюк і Тіна / © пресслужба каналу "1+1"

Весілля відбулося 2021 року, але вже наступного пара оголосила про розлучення. За словами актора, між ними виникли суттєві розбіжності у поглядах на життя. Після розриву Тарас казав, що все ще кохає колишню і не готовий до нових стосунків. Та доля вирішила інакше.

Весілля Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Медова відпустка Тараса Цимбалюка з Тіною після весілля / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Роман зі Світланою Готочкіною та крапка у стосунках з гучною заявою

Новою сторінкою у житті Тараса стала Світлана Готочкіна — київська дизайнерка та бізнесвумен. Їх познайомила спільна подруга, яка поділилася у сторіз уривком із вистави Цимбалюка. Світлана відреагувала і між ними зав’язалося листування.

Першу глибоку розмову пара провела телефоном, коли дівчина перебувала у Польщі. Чотири години спілкування стали вирішальними — Тарас зрозумів, що закохався. Їхні стосунки розвивалися природно й легко: подорожі, спільні світлини, взаємна підтримка.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

Однак, попри два роки разом, пара розійшлася. Вони не робили офіційних заяв, просто припинили з’являтися разом у соцмережах від кінця 2024 року. Світлана видалила спільні фото, натякнувши, що почуття до Цимбалюка для неї вже у минулому. Сам актор спочатку називав себе «холостяком» у соцмережах, а потім у квітні 2025 року ошелешив усіх своєю участю у відповідному романтичному реаліті. Тим самим дав зрозуміти, що його шляхи з Готочкіною справді розійшлися.

Реклама

Тим не менш, на початку вересня вони знову постали разом на модному показі, який організувала Світлана. Так, серед решти манекенників на дефіле показати нову колекцію одягу колишньої вийшов і Тарас. Це породило чимало чуток про возз’єднання та жодна зі сторін нічого не коментувала.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна після розставання / © instagram.com/got.sveta

Чутки про службовий роман актора з Оленою Світлицькою

Незадовго перед зніманнями «Холостяка» за участі Цимбалюка його майже одразу запідозрили у романі з акторкою Оленою Світлицькою. Так, на тлі розриву артиста з Готочкіною колег заскочили разом під час романтичної прогулянки за ручки у Львові, де вони того ж вечора грали в одній виставі. При цьому персонал готелю та ресторанів, де бувала парочка, також зливав інформацію у пабліки про те, що актори нібито більше, ніж просто друзі.

Дата публікації 15:37, 27.04.25 Кількість переглядів 66 Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька за ручки вийшли на прогулянку

Через деякий час Світлицька поставила крапку в чутках. Вона публічно заявила, що з Тарасом її об’єднує робота та дружба. До того ж у той період з часом Тараса став новим героєм шоу «Холостяк». Тож мови про обраниць поза межами шоу вже не могло бути. Але все ж, подейкували, що Олена може бути однією з учасниць романтичного реаліті. Та артистка вчергове спростувала чутки перед прем’єрою «Холостяка». А нещодавно заінтригувала новим романом.