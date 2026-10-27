Особисте життя Цимбалюка: роман з колегою, чому живуть окремо, як ладнає з її дітьми і плани на шлюб

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © Колаж ТСН.ua

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Українські актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька пройшли шлях від давнього знайомства й чуток про роман до публічних зізнань у коханні та інтриг навколо можливого весілля.

Спочатку вони називали себе друзями й заперечували романтичний характер стосунків, однак згодом перестали приховувати почуття. Тепер закохані діляться спільними фото, демонструють парні татуювання та підігрівають цікавість шанувальників загадковими відповідями про майбутнє.

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Редакція сайту ТСН.ua розповідає, як розвивалися стосунки Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької — від перших чуток про роман до публічних зізнань у коханні та інтриг навколо можливого весілля.

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Як познайомилися Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © скриншот з відео

Історія стосунків акторів почалася задовго до того, як вони стали однією з найобговорюваніших пар українського шоубізнесу. Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька познайомилися 2019 року під час роботи над серіалом «Мавка», у якому зіграли закоханих. Однак екранна романтика тоді не переросла в реальні стосунки.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © скриншот з відео

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © скриншот з відео

Згодом актори продовжили спілкуватися, перетиналися в професійному середовищі, разом знімали відео та подорожували. Між ними сформувалися близькі дружні стосунки, які з часом стали приводом для численних припущень про можливий роман.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька у спільних проєктах / © instagram.com/olena_svitlytska

Попри цікавість публіки, знаменитості тривалий час не поспішали розкривати подробиці особистого життя. Їхні спільні появи та невимушене спілкування лише підживлювали чутки, однак однозначних підтверджень від самих акторів не було.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька у спільних проєктах / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька у спільних проєктах / © instagram.com/olena_svitlytska

Перші чутки про роман і заперечення Світлицької

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © ТСН

Навесні 2025 року увага до взаємин Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької помітно посилилася. Шанувальники звертали увагу на те, як часто актори проводять час разом, а також на їхні спільні відео та подорожі.

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Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

У травні 2025 року Світлицька прокоментувала чутки про роман і наголосила, що їх пов’язують дружба та спільна робота. Тоді акторка пояснювала, що вони справді багато часу проводили разом, однак не підтверджувала романтичних стосунків.

«Ми колеги, ми багато часу дійсно проводили разом. Ми класно дружимо, ми класно спілкуємося, ми знімали дуже багато разом відео, ми багато подорожували разом», — розповідала Олена.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

На той момент її слова не поставили крапку в обговореннях. Навпаки, спільних моментів у соцмережах ставало дедалі більше, а прихильники продовжували шукати ознаки того, що дружба акторів могла перерости в щось більше.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Розлучення Олени та особисте життя Тараса

Олена Світлицька з ексчоловіком та дітьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Поки публіка намагалася зрозуміти, що відбувається між акторами, в їхньому особистому житті відбувалися важливі зміни.

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У січні 2025 року Олена Світлицька повідомила про розлучення з чоловіком Миколою Світлицьким. У колишнього подружжя є дві доньки — Віра та Марія. Акторка пояснювала, що рішення завершити шлюб не було спонтанним, адже йому передували роздуми та спроби зберегти сім’ю. Після розлучення колишнє подружжя продовжило спільно дбати про дітей.

Олена Світлицька з ексчоловіком / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цимбалюк тим часом пережив власні зміни в особистому житті. Актор був одружений двічі: його першою дружиною стала однокурсниця Ангеліна, а другою — візажистка Тіна Антоненко. Після другого розлучення він мав тривалі стосунки з дизайнеркою Світланою Готочкіною.

Тарас Цимбалюк з першою дружиною Ангеліною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з другою дружиною Тіною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

У 2025 році Цимбалюк також став головним героєм 14-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Переможницею проєкту стала Надін Головчук, однак їхні стосунки не продовжилися після завершення шоу.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

На початку 2026 року Тарас знову почав з’являтися у соцмережах зі Світлицькою. Спільні публікації та підписи до них повернули увагу до акторів і дали новий привід для припущень про їхні взаємини.

«Ми близькі друзі»: що Олена говорила про Цимбалюка навесні 2026 року

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

У травні 2026 року Світлицька знову розповідала про свої взаємини з Тарасом. Тоді вона описувала його як близького друга, з яким може відверто говорити про особисте та розраховувати на підтримку.

Актори знали одне одного багато років, тому їхня близькість не була випадковою. Вони могли проводити час разом, обговорювати складні життєві ситуації та підтримувати одне одного в професійних справах.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

На той момент Олена ще не оголошувала про роман. Однак у світлі подальших зізнань її слова набули іншого значення: виявилося, що за тривалою дружбою та багаторічним знайомством поступово формувалися почуття.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Тарас Цимбалюк публічно зізнався Світлицькій у коханні

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

У серпні 2026 року актор нарешті дав зрозуміти, що між ним та Оленою набагато більше, ніж дружба. Тарас опублікував романтичне відео зі Світлицькою та супроводив його коротким, але промовистим зізнанням: «Люблю тебе».

Олена не залишила слова коханого без відповіді. У коментарях вона написала: «І я тебе, коханий».

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Так публіка отримала те підтвердження, на яке чекала протягом тривалого часу. Після місяців припущень актори фактично перестали приховувати роман, а їхні ніжні звернення одне до одного швидко розлетілися новинними ресурсами.

Згодом Світлицька розповіла, що саме Тарас став ініціатором публічного зізнання. За словами акторки, бажання відкрити їхні стосунки аудиторії йшло від нього, і їй було приємно, що коханий вирішив не приховувати своїх почуттів.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Коли між акторами виникли справжні почуття

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

У жовтні 2026 року Світлицька розкрила більше подробиць про те, як дружба з Цимбалюком переросла в роман. В одному з інтерв’ю акторка пояснила, що, хоча вони познайомилися ще 2019 року, справжні почуття виникли значно пізніше.

Особливу роль у зближенні зіграв період спільних театральних гастролей. Саме тоді актори змогли проводити більше часу разом поза звичними робочими обставинами та, схоже, подивитися одне на одного інакше.

Ці слова стали однією з найважливіших деталей їхньої історії. За версією самої акторки, роман не виник раптово після спільної фотографії чи публічного зізнання. Йому передували роки знайомства, дружби та обставини, які певний час не дозволяли їм бути разом.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Світлицька також відверто висловилася про свого обранця, назвавши його найкращим чоловіком для себе. Вона також схарактеризувала Тараса як вірного однолюба. Такі слова лише посилили інтерес до пари, адже ще зовсім недавно їхні стосунки були предметом здогадок, а тепер Олена вже відкрито говорила про почуття та якості коханого.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Чому Цимбалюк та Світлицька досі живуть окремо

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Попри публічні зізнання та романтичні жести, актори не поспішають розкривати всі подробиці спільного життя. В одному з жовтневих матеріалів Світлицька розповіла, що вони з Тарасом поки не з’їхалися, хоча можуть залишатися одне в одного.

Тож офіційне підтвердження роману не означає, що пара вже перейшла до спільного побуту. Закохані, схоже, поступово вибудовують власний ритм стосунків і не поспішають повідомляти публіці про кожне рішення.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © пресслужба каналу "1+1"

Водночас Олена вже розповідала про знайомство Тараса зі своїми доньками. Для акторки це важлива частина особистого життя, адже її стосунки з новим обранцем існують не окремо від родини, а стають частиною ширшого сімейного контексту.

Така обережність може пояснювати й те, чому пара не поспішає робити гучні заяви про наступні кроки. Після тривалого періоду чуток актори нарешті підтвердили почуття, однак подробиці їхнього побуту та плани на майбутнє залишаються приватними.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Парні татуювання як ще один символ їхнього роману

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

На початку жовтня 2026 року Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька здивували шанувальників ще одним романтичним жестом. Актори показали однакові татуювання з мультяшними єдинорогами на передпліччях.

Спільні малюнки стали ще одним приводом для обговорення їхніх стосунків. До того ж Олена натякнула, що це не перші парні татуювання в їхній історії.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Для пари, яка тривалий час намагалася залишати особисте життя поза публічним простором, такий жест став доволі промовистим. Тепер закохані не лише діляться романтичними кадрами, а й демонструють символи, які пов’язують їх одне з одним.

Водночас татуювання не варто сприймати як доказ конкретних планів на шлюб. Це радше ще одна деталь їхньої спільної історії, значення якої актори можуть пояснити самі.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

«А може, ми вже одружені?»: Світлицька заінтригувала словами про весілля

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Найбільшу хвилю обговорень спричинила загадкова відповідь Олени на запитання про можливе весілля з Тарасом. Наприкінці серпня 2026 року акторка не стала прямо відповідати, чи планують вони офіційно оформити стосунки, натомість залишила простір для здогадок. Під час розмови увагу також привернула каблучка на її безіменному пальці. Ця деталь стала приводом для нових припущень про можливі заручини або таємну церемонію.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Однак акторка не підтвердила, що вони з Цимбалюком справді одружилися. Тому її слова варто сприймати саме як інтригуючу відповідь, а не як офіційне оголошення про шлюб.

Не виключено, що Світлицька просто вирішила пожартувати з аудиторією, яка протягом тривалого часу намагалася розгадати її стосунки з Тарасом. Адже актори справді змогли тримати роман поза увагою публіки, попри спільні фото та численні чутки.

Тож питання про весілля залишається відкритим. Наразі немає підтвердженої інформації про те, що пара офіційно зареєструвала шлюб або оголосила дату церемонії.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька підкорювала «Голос країни», а Тарас Цимбалюк навіть пообіцяв заспівати разом із коханою та Наталією Могилевською в тріо.

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