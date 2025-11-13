Остання обраниця екса Ані Лорак шокувала справжніми причинами їхнього розриву

Мурат Налкакіоглу з його колишньою обраницею / © instagram.com/overkovskaja

Остання обраниця колишнього чоловіка скандальної співачки Ані Лорак шокувала справжніми причинами їхнього розриву.

Протягом трьох місяців турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу крутив роман із фітнес-тренеркою Людмилою Оверковською. Однак у червні їхні шляхи розійшлися. Ані Людмила, ані Мурат розрив не коментували і, звичайно ж, не називали причин. Однак спортсменка все ж таки пролила світло та ситуацію.

В Instagram-stories у Людмили поцікавилися, чому вони більше не разом. Фітнес-тренерка назвала Налкакіоглу "бабієм" та натякнула на його наркозалежність. За її словами, з таким чоловіком сім'ї не побудуєш.

"Із наркоманом та бабієм сім'ю неможна побудувати", - здивувала Людмила.

Допис колишньої обраниці Мурата Налкакіоглу / © instagram.com/overkovskaja

До речі, фітнес-тренерці нагадали, як Мурат подарував їй браслет від французького ювелірного бренду Cartier. У Людмили поцікавились, що вона зробила з таким коштовним презентом. На що спортсменка здивувала відповіддю, що прикраса виявилася підробленою.

Саме про це браслет йдеться / © instagram.com/overkovskaja

"Я також, як і ви, повірила в Cartier. Але після розриву, коли на все відрились очі, ювелір сказав, що це звичайна турецька підробка", - заявила Людмила.

Допис колишньої обраниці Мурата Налкакіоглу / © instagram.com/overkovskaja

Зазначимо, на початку квітня цього року Мурат Налкакіоглу розсекретив стосунки з Людмилою. Та вже наприкінці червня стало відомо, що пара більше не разом. Хоч вони офіційно про розрив не повідомляли, але своєю поведінкою дали це зрозуміти: припинили ділитися спільним контентом та видалили фото одне з одним. Після цього роману Налкакіоглу не афішує особисте життя.