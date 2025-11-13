- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 2 хв
Остання обраниця екса Ані Лорак шокувала справжніми причинами їхнього розриву
Також колишня дівчина Мурата заговорила про його залежність.
Остання обраниця колишнього чоловіка скандальної співачки Ані Лорак шокувала справжніми причинами їхнього розриву.
Протягом трьох місяців турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу крутив роман із фітнес-тренеркою Людмилою Оверковською. Однак у червні їхні шляхи розійшлися. Ані Людмила, ані Мурат розрив не коментували і, звичайно ж, не називали причин. Однак спортсменка все ж таки пролила світло та ситуацію.
В Instagram-stories у Людмили поцікавилися, чому вони більше не разом. Фітнес-тренерка назвала Налкакіоглу "бабієм" та натякнула на його наркозалежність. За її словами, з таким чоловіком сім'ї не побудуєш.
"Із наркоманом та бабієм сім'ю неможна побудувати", - здивувала Людмила.
До речі, фітнес-тренерці нагадали, як Мурат подарував їй браслет від французького ювелірного бренду Cartier. У Людмили поцікавились, що вона зробила з таким коштовним презентом. На що спортсменка здивувала відповіддю, що прикраса виявилася підробленою.
"Я також, як і ви, повірила в Cartier. Але після розриву, коли на все відрились очі, ювелір сказав, що це звичайна турецька підробка", - заявила Людмила.
Зазначимо, на початку квітня цього року Мурат Налкакіоглу розсекретив стосунки з Людмилою. Та вже наприкінці червня стало відомо, що пара більше не разом. Хоч вони офіційно про розрив не повідомляли, але своєю поведінкою дали це зрозуміти: припинили ділитися спільним контентом та видалили фото одне з одним. Після цього роману Налкакіоглу не афішує особисте життя.