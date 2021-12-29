"Останній герой" на 1+1: творці шоу оголосили про старт всенародного кастингу

У проєкті глядачі побачать 18 учасників, які ніколи не зустрілись би у реальному житті.

Нещодавно телеканал 1+1 заявив про придбання прав на адаптацію одного з найрейтинговіших екстремальних шоу світу про виживання під назвою "Survivor" компанії "Баніджей" (Banijay). Українська адаптація шоу матиме назву “Останній герой”.

У проєкті глядачі побачать 18 учасників, які ніколи не зустрілись би у реальному житті. Це будуть як зірки, які в екстремальних умовах розкриють характери та покажуть, ким вони є насправді, так і звичайні люди. Вони опиняться в однакових умовах та за рівних можливостей - житимуть на безлюдному тропічному острові, де матимуть із собою лише невелику кількість речей, жагу до перемоги, власну мотивацію та природну кмітливість, і жодна секунда їхніх пригод на острові не залишиться поза увагою камер. Якими ми побачимо знаменитостей, як вони проявлять себе без звичного статусу та атрибутів зіркового життя, та чи зможуть звичайні учасники здобути авторитет та вибороти перемогу. Яким буде суспільство, побудоване учасниками на острові - побачимо у першому сезоні “Останнього героя”.

пресслужба каналу "1+1"

Сьогодні телеканал 1+1 оголосив про старт всенародного кастингу, у якому можуть взяти участь всі охочі.

Для того, щоб взяти участь у кастингу, потрібно заповнити анкету на сайті телеканалу 1+1, записати відеовізитівку, розповісти про себе та завантажити фото.

До розгляду беруться анкети, заповнені громадянами або резидентами України, які досягли повноліття.

Детальні умови кастингу за посиланням.

За правилами шоу, протягом 39 днів 18 незнайомців житимуть на безлюдному тропічному острові, змагаючись за перемогу та кожного дня випробовуючи власну силу духу. Розділені на два племені, герої проходитимуть випробування, щоб здобути винагороду (вогонь, їжу, зв’язок з домом) чи імунітет, завдяки якому команда-переможець зможе зберегти всіх учасників, а команда, яка програла у випробуванні, шляхом голосування відправить додому одного з учасників племені.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, "Survivor" в перекладі означає "Той, що вижив" або "Останній герой". З моменту запуску 1997 року легендарний формат про виживання на острові, в якому зірки та звичайні люди випробовують силу духу та розкривають свої справжні риси характеру, було реалізовано у 50 країнах за офіційною франшизою. Цей рік став найуспішнішим для формату за весь час його існування – наразі вже підтверджено виробництво 22 адаптацій. Шоу "Останній герой" було відзначено найпрестижнішими нагородами у світі, серед яких премія "Еммі" в номінації "Видатний документальний фільм", нагорода "Вибір народу" в номінації "Улюблене реаліті-шоу" та інші.

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