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Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП в Києві: фото з місця аварії

Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП в Києві: фото з місця аварії

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП в Києві: фото з місця аварії

Остап Ступка влаштував ДТП в центрі Києва / Фото: www.instagram.com/dtp.kiev.ua

Авто актора врізалося у припарковану машину, в якій перебував 38-річний чоловік.

У Мережі з'явилися фото з місця аварії, яку український актор Остап Ступка влаштував 4 квітня ввечері у центрі Києва.

На фото видно, що позашляховик артиста Range Rover протаранив автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. Під час аварії у легковому авто перебував 38-річний чоловік, який в результаті ДТП отримав численні травми. Його одразу госпіталізували.

Остап Ступка влаштував ДТП в центрі Києва / © www.instagram.com/dtp.kiev.ua
Остап Ступка влаштував ДТП в центрі Києва / Фото: www.instagram.com/dtp.kiev.ua

Ступку було затримано. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Остап Ступка влаштував ДТП в центрі Києва / © www.instagram.com/dtp.kiev.ua
Остап Ступка влаштував ДТП в центрі Києва / Фото: www.instagram.com/dtp.kiev.ua

Зазначимо, що 4 квітня о 23:15 на вулиці Федорова у Голосіївському районі актор Остап Ступка влаштував ДТП, в результаті якої постраждав 38-річний чоловік. Як з'ясувалося, артист був за кермом напідпитку. Під час перевірки його на стан сп'яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле. Актора затримали, наразі розпочате кримінальне провадження.

Нагадаємо, тим часом юзери у Мережі пригадали, як син Остапа Ступки Дмитро Ступка вісім років тому також у центрі Києва влаштував ДТП.

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Дата публікації
Перегляди
276
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