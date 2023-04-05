Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП в Києві: фото з місця аварії

Авто актора врізалося у припарковану машину, в якій перебував 38-річний чоловік.
У Мережі з'явилися фото з місця аварії, яку український актор Остап Ступка влаштував 4 квітня ввечері у центрі Києва.
На фото видно, що позашляховик артиста Range Rover протаранив автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. Під час аварії у легковому авто перебував 38-річний чоловік, який в результаті ДТП отримав численні травми. Його одразу госпіталізували.
Ступку було затримано. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.
Зазначимо, що 4 квітня о 23:15 на вулиці Федорова у Голосіївському районі актор Остап Ступка влаштував ДТП, в результаті якої постраждав 38-річний чоловік. Як з'ясувалося, артист був за кермом напідпитку. Під час перевірки його на стан сп'яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле. Актора затримали, наразі розпочате кримінальне провадження.
Нагадаємо, тим часом юзери у Мережі пригадали, як син Остапа Ступки Дмитро Ступка вісім років тому також у центрі Києва влаштував ДТП.
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