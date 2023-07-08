Остап Ступка нарвався на жорсткий хейт через перше інтерв'ю після "п'яної" ДТП: "Людині 55 років, а розум підлітка"

Український актор Остап Ступка дав перше інтерв'ю після "п'яної" ДТП, яку влаштував на початку квітня у Києві.

Під час розмови з ведучим Олексієм Сухановим Ступка зазначив, що не вважає себе винним у цьому інциденті, а саму аварію назвав "злим фатумом". На запитання ведучого, за що Ступці соромно перш за все перед самим собою, він сказав:

"Мені соромно… тут багато почуттів стосовно цього випадку, цієї халепи. Тут не лише соромно. Тут і сором, і якесь прикре відчуття від того, що я не знаю.. бо всі тебе можуть записати одразу в хулігани. Чи в злочинці. Який же я злочинець… Я на першому засіданні в суді сказав, що це фатум, панове. Це якийсь злий рок, не знаю що це таке…", - сказав Ступка.

Також 55-річний актор вважає, що ця подія була послана йому долею, або "батьком з небес". Як відомо, батько артиста – легендарний український актор Богдан Сильвестрович Ступка, який помер 2012 року.

"Я подумав, за що це мені таке? Чому? Це, може, людині дається якесь випробування. Ми люди і всі робимо помилки так чи інакше. Можливо, до мене в 55 років прийшов це знак жорстокий, щоб я зупинився і щось подумав, щось переосмислив і переоцінив. Це шанс, розуміння, знак, образ, що завгодно. У такий жорстокий спосіб доля чи батько з небес сказав мені: "Зупинися", - вважає Ступка.

Окрім того, Ступка чесно зізнався, чи було в нього таке, щоб він виходив на сцену на підпитку: "Було 50 грам коньяку. Було. Але це не напідпитку. Це, корифеї виходили, це, ну, практикували", - сказав Ступка.

Подивившись це інтерв'ю, у якому Остап Ступка не визнав себе винним, зазначив, що таке омже статися з кожним, а ДТП назвав "уроком і знаком" фани були дуже обурені, про що розповіли у коментарях під відео:

Треба мати силу волі, а у Остапа її немає. Нема батька 10 років, а він все збирається бути головою в сім'ї

Це не нещасний випадок, це п'яний водій створив ДТП з наслідками

Ваш співбесідник Олексію, до вас не доріс і вже не доросте. Виляє, як Шарик хвостом. Хвалить сам себе. Неприємно слухати. Я вважаю, що ви не дозволите собі вийти на сцену після випитих 50 грамів спиртного

Нічого він не зрозумів. Він не рахує себе винним і це найстрашніше

Що значить: "З кожним може статися"!? Я за кермом 15 років і жодного разу не сіла за кермо в нетверезому стані

Боже мій, людині 55 років, а розум підлітка. Що значить фраза "з кожним може статися"? Кожен може сісти за кермо п'яний? Він хоче все залагодити. Як? Дати хабаря? Нічого він не зрозумів і жодних вірних висновків не зробив

Нагадаємо, вночі 4 квітня Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП на вулиці Федорова у Голосіївському районі Києва. Актор, будучи на підпитку, в'їхав у припарковане авто. У ньому перебував 38-річний водій, який отримав травми і був госпіталізований до лікарні.

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