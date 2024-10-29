Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років коханою і розповів про їхнє знайомство

Український актор Остап Ступка офіційно підтвердив роман з молодшою на 35 років театрознавицею Маргаритою Ткач.

Артист припинив приховувати стосунки з молодою обраницею, якій у листопаді виповниться 23 роки. Днями він побував з нею на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість". У розмові з журналістами Oboz.ua Ступка підтвердив, що дійсно перебуває в романтичних стосунках із Маргаритою. Також артист розсекретив, що з новою коханою його звела робота в київському театрі Франка. Однак більше подробиць актор не став розкривати, адже не любить на загал розповідати про особисте життя.

"Так. Але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі. Де познайомилися? Нас об'єднав театр", - поділився актор.

Остап Ступка з новою коханою / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Таким чином Остап Ступка також підтвердив розлучення з третьою дружиною Дариною. Коли пара розійшлася – невідомо. Утім, сталося це вже під час повномасштабної війни. Тим не менш, актор запевняє, що зараз почувається щасливим, а життя продовжується далі.

"Ой, не буду вам нічого про це розповідати. Ну а чого ні? Життя продовжується!", - запевнив актор.

А от вести під вінець нову обраницю Остап Ступка не квапиться. Актор зізнається, що не думає про четверте одруження, адже в нього й так вже чимало шлюбів було: "Не знаю, чесно. В мене стільки цих одружень було!".

Остап Ступка з новою коханою / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Зазначимо, Остап Ступка був тричі одруженим. Його першою дружиною стала Тетяна Капліна, яка народила йому сина Дмитра. Вдруге Ступка одружився з жінкою, на ім'я Устина. Колишні разом виховують сина Богдана та доньку Устинку. Третьою дружиною артиста стала студентка Дарина.

Про роман з Маргаритою Остап Ступка вперше натякнув у вересні цього року. Згодом артист почав публікувати доволі відверті фото з новою обраницею і присвячувати їй ніжні слова про кохання.

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