Остап Ступка після тривалої тиші показався з молодшою на 35 років коханою

Остап Ступка з коханою / © instagram.com/manipuliantka

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Відомий український актор Остап Ступка після тривалого зникнення показався в обіймах молодшої на 35 років коханої, театралознавиці Маргарити Ткач.

Від початку 2026 року артист практично не виходив на зв’язок. Однак в особливу дату знаменитість нарешті показався прихильникам. Так, 2 вересня Остап Ступка святкував день народження. Акторові виповнилось 59 років. Цей день він провів у компанії обраниці.

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У своєму Instagram артист опублікував їхнє спільне фото. На знімку Остап Ступка позував у штанях, футболці та сорочці. Маргарита стояла поруч із актором у бордовій обтислій сукні та обіймала його. Також кохана знаменитості адресувала йому теплі слова з нагоди дня народження.

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«Дякую, що народився», — звернулась до актора його обраниця.

Остап Ступка з коханою / © instagram.com/ostap.stupka

Підписники теж активно вітали Остапа Ступка у коментарях. Артистові писали приємні слова з побажаннями: «Вітання», «гарна пара, вітання імениннику», «мої вітання».

Зазначимо, Остап Ступка та Маргарита Ткач розсекретили свій роман восени 2024 року. Парочка познайомилась завдяки спільній любові до театру. Остап Ступка старший за Маргариту на 35 років, однак закоханих не бентежить така значна різниця у віці. Пара також замислюється про те, аби узаконити стосунки, але поки не квапиться йти на цей крок.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Жуковцова розсекретила нові стосунки. Зірка зізналась, як познайомилась із коханим та скільки вони вже разом.

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