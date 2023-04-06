Остап Ступка після "п'яної" ДТП потрапив до ізолятора: актора можуть ув'язнити до трьох років

Український актор Остап Ступка, який вночі у стані алкогольного сп'яніння врізався в автомобіль, потрапив до ізолятора тимчасового утримання.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції міста Києва.

Наразі актору повідомили про підозру у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Ступку затримали та відправили до ізолятора.

Остап Ступка врізався в іншу автівку / Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Наразі слідчі поліції Києва за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили керманичу про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

За скоєне Остапу Ступці загрожує позбавлення волі строком до трьох років, а також заборона сідати за кермо протягом наступних п'яти років.

Нагадаємо, 4 квітня пізно ввечері Остап Ступка на підпитку влаштував ДТП. Актор на позашляховику врізався в легковий автомобіль. Ступку затримали поліцейські, а іншого водія госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Актор відмовився давати коментарі щодо аварії.

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