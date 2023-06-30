Остап Ступка постане перед судом за "п'яну" ДТП, яку влаштував у Києві

Українського актора Остапа Ступку судитимуть за аварію, яку артист влаштував 4 квітня у центрі Києва, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, обвинувальний акт стосовно Ступки був скерований до суду.

Як відомо, після вчиненого на підпитку ДТП Ступці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту. До 5 липня включно актор не зможе покидати будинок від 22:00 до 06:00. У залі суду Ступка вибачився перед чоловіком, в якого в'їхав тієї ночі і пообіцяв надати йому усіляку допомогу.

Остап Ступка на підпитку влаштував ДТП у Києві / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, 4 квітня у центрі Києва Остап Ступка влаштував ДТП. Актор у стані алкогольного сп'яніння на своєму позашляховику Range Rover виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Остап Ступка на підпитку влаштував ДТП у Києві / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Остап Ступка на підпитку влаштував ДТП у Києві / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За скоєний злочин Остапу Ступці загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від п'яти до восьми років.

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