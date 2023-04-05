Остап Ступка потрапив у ДТП у Києві: юзери пригадали, як син актора влаштував аварію 8 років тому

Український актор Остап Ступка у центрі Києва влаштував ДТП з постраждалими. Зокрема, артист у стані алкогольного сп'яніння врізався у припаркований автомобіль, у якому сидів чоловік.

У Мережі почали бурхливо обговорювати інцидент за участю Остапа Ступки. Зокрема, користувачі пригадали, як влітку 2014 року його син Дмитро Ступка влаштував ДТП.

Дмитро тоді їхав на своїй іномарці центром Києва і врізався в інше авто. Винуватцем був саме Ступка-молодший. Він неуважно їхав та не побачив іншу машину. Сам актор своєї вини не заперечував, хоча запевняв, що був у "сліпій зоні", тож просто не міг побачити транспортний засіб. До речі, тоді були постраждалі. Їх забрали до лікарні каретою швидкої допомоги. Утім, їхні травми виявилися не серйозними, тож згодом їх відпустили додому.

Дмитро Ступка розбив авто у Києві

Користувачі у Мережі пригадали цей інцидент. Юзери у Facebook дорікнули акторам, що "влаштовувати ДТП – то у них сімейне", а також порадили Ступкам не сідати за кермо: "Це у них сімейне травмувати людей? То син влаштує аварію, то батько", "Забрати машини і в Остапа, і в його сина", "Ганьба таким".

Нагадаємо, Остап Ступка пізно ввечері 4 квітня потрапив у ДТП. Актор у стані алкогольного сп'яніння врізався в інший автомобіль. Чоловік, який перебував у авто, з травмами потрапив до лікарні. Остап Ступка вже прокоментував інцидент редакції ТСН.ua.

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