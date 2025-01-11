Остап Ступка познайомив з мамою молодшу на 35 років кохану та заговорив за п'ятий шлюб

Український актор Остап Ступка після заяви про роман з 23-річною театрознавицею Маргаритою Ткач розповів про їхні стосунки.

Зокрема, актор поділився подробицями про серйозність намірів. За словами Ступки, він вже познайомив Маргариту зі своєю мамою. Утім, зазначає, що такі зустрічі є доволі рідкісним явищем, щоб не тривожити рідну людину.

"Чи знайомив її зі своєю мамою? Один раз приходили в гості. Я не хочу маму стресувати сильно, оберігаю її", - поділився Остап в інтерв'ю oboz.ua.

Остап Ступка з коханою / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Натомість пара про весілля поки що не замислюється. Артист вважає, що штамп у паспорті нічого не вирішує. Тож значну кількість час він приділяє вибудовуванню міцних тривалих стосунків, у яких вирує кохання та підтримка.

"Ой, я поки не думаю, чесно. Читаю інколи про якихось людей у Мережі: побралися після 10 років стосунків. Думаю: о, ну це нормально. А через пів року, рік… Треба все ж таки якийсь час пожити разом, відчути один одного. Нещодавно читав в інтернеті інтерв'ю з Катрін Деньов, яка сказала, що, якщо хочеш зберегти стосунки з коханим, не треба виходити за нього заміж. І в цьому є сенс. Ну яка користь з того штампу? Головне – любов, підтримка один одного", - запевнив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно син Остапа Ступки Дмитро пояснив, чому він живе в США та хто йому перешкоджає повернутися до України.

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