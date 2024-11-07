Остап Ступка розкрив, чому його 38-річний син під час війни живе в США і коли повернеться до України

Також артист прокоментував ДТП, в яку він потрапив навесні минулого року.

Український актор Остап Ступка пояснив, чому його 38-річний син під час повномасштабної війни перебуває в США.

За кордон Дмитро Ступка виїхав ще до 24 лютого 2022 року і там і залишився. За словами Остапа Ступки, його син поки не може покидати територію Америки. Річ у тім, що в Дмитра є певні нюанси з американськими документами, які він має врегулювати. Коли питання будуть вирішені, Ступка-молодший зможе приїхати до України.

"Плани повертатися до України є. Просто в нього є певні нюанси з документами, він не має права залишати територію США, тому він зараз там. Це подробиці, вони будуть не цікаві, це документація. Якщо в нього все складеться з американськими документами, то повернеться під час повномасштабного вторгнення, чому ні?" – запевнив Остап Ступка на проєкті "Ранок у великому місті".

Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Також актор прокоментував ДТП, яку він влаштував навесні 2023 року в стані алкогольного сп'яніння. Згідно з рішенням суду, артист має виконувати суспільно-корисні роботи протягом трьох років, а також його на вісім років позбавили водійських прав. Однак Остап Ступка говорить, що судові процеси досі тривають, а він намагається їх врегулювати.

"Це ще продовжується. Я намагаюся врегулювати це питання, бо судові справи – вони досить довгі і потребують певного часу", - зазначив артист.

Остап Ступка влаштував ДТП

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті Остапа Ступки сталися кардинальні зміни. Артист розлучився з дружиною та встиг закрутити новий роман із молодшою на 35 років театрознавицею.

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