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Остап Ступка розсекретив, де під час війни перебувають його молодші діти та чим вони займаються

Остап Ступка розсекретив, де під час війни перебувають його молодші діти та чим вони займаються

Остап Ступка

Також артист прокоментував хейт на адресу старшого сина, який живе у США.

Старший син українського актора Остапа Ступки є доволі медійним, а от про молодших його дітей від колишньої дружини Ірини майже нічого невідомо.

Однак цього разу артист привідкрив завісу особистого життя. В інтерв'ю Oboz.ua Остап Ступка розповів, що його 24-річна донька Устина закінчила Лодзинський університет у Польщі. Дівчина опанувала спеціальність "міжнародна культурологія", а наразі ж вона перебуває в Києві. Тим часом молодшому синові Ступки 17 років. Богдан закінчив школу та міркує над тим, з якою професією пов'язати своє життя. Як говорить актор, у сина вже є на думці декілька напрямків, що пов'язані з творчістю.

"Устині – 24 роки. Навчалася в Польщі, закінчила Лодзинський університет, факультет "міжнародна культурологія". Повернулася в Київ. Чи збирається заміж? Знаєте, якось розуму вистачає. Богдану – 17 років, він закінчив школу, наразі – в роздумах про своє майбутнє. Тяжіє до кількох напрямів, всі вони пов'язані з творчістю", - поділився актор.

Остап Ступка з дітьми та онукою / © instagram.com/stupka777
Остап Ступка з дітьми та онукою / Фото: instagram.com/stupka777

Тим часом старший син Остапа Ступки – Дмитро – під час війни перебуває в США, куди він виїхав ще 2021 року. Через це він неодноразово стикався з хейтом. Остап Ступка зізнався, що давав синові поради з цього приводу. Зокрема, актор зазначив, що не варто реагувати на гнівні коментарі. Окрім того, Ступка порадив синові не ділитися особистим і не хизуватися відпочинком і тому подібним у фотоблогу.

"Дмитро дуже емоційно реагував на коментарі в соцмережах, відповідав, вступав у суперечки. Я казав: "Забий, нічого не пиши". Ще казав йому, що не потрібно аж так багато виставляти особистого. Методично нагадував, що цього не треба робити. Відпочинок на яхті чи десь під пальмою – про це маєш знати лише ти і ніхто більше. Мені, наприклад, важливо, щоб взагалі ніхто не знав про такі речі. Це ж моя особиста справа, мій затишок, комфорт, а не чийсь. Думаю, він прислухався, принаймні вже менше цього всього виставляє", - зазначив актор.

Остап Ступка з сином / ©
Остап Ступка з сином

Нагадаємо, раніше Остап Ступка вперше розповів, чому не склався його шлюб із четвертою дружиною. Також артист зізнався, чи підтримує зв'язок із колишніми обраницями.

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