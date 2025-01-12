Остап Ступка розсекретив, де під час війни перебувають його молодші діти та чим вони займаються

Старший син українського актора Остапа Ступки є доволі медійним, а от про молодших його дітей від колишньої дружини Ірини майже нічого невідомо.

Однак цього разу артист привідкрив завісу особистого життя. В інтерв'ю Oboz.ua Остап Ступка розповів, що його 24-річна донька Устина закінчила Лодзинський університет у Польщі. Дівчина опанувала спеціальність "міжнародна культурологія", а наразі ж вона перебуває в Києві. Тим часом молодшому синові Ступки 17 років. Богдан закінчив школу та міркує над тим, з якою професією пов'язати своє життя. Як говорить актор, у сина вже є на думці декілька напрямків, що пов'язані з творчістю.

"Устині – 24 роки. Навчалася в Польщі, закінчила Лодзинський університет, факультет "міжнародна культурологія". Повернулася в Київ. Чи збирається заміж? Знаєте, якось розуму вистачає. Богдану – 17 років, він закінчив школу, наразі – в роздумах про своє майбутнє. Тяжіє до кількох напрямів, всі вони пов'язані з творчістю", - поділився актор.

Остап Ступка з дітьми та онукою / Фото: instagram.com/stupka777

Тим часом старший син Остапа Ступки – Дмитро – під час війни перебуває в США, куди він виїхав ще 2021 року. Через це він неодноразово стикався з хейтом. Остап Ступка зізнався, що давав синові поради з цього приводу. Зокрема, актор зазначив, що не варто реагувати на гнівні коментарі. Окрім того, Ступка порадив синові не ділитися особистим і не хизуватися відпочинком і тому подібним у фотоблогу.

"Дмитро дуже емоційно реагував на коментарі в соцмережах, відповідав, вступав у суперечки. Я казав: "Забий, нічого не пиши". Ще казав йому, що не потрібно аж так багато виставляти особистого. Методично нагадував, що цього не треба робити. Відпочинок на яхті чи десь під пальмою – про це маєш знати лише ти і ніхто більше. Мені, наприклад, важливо, щоб взагалі ніхто не знав про такі речі. Це ж моя особиста справа, мій затишок, комфорт, а не чийсь. Думаю, він прислухався, принаймні вже менше цього всього виставляє", - зазначив актор.

Остап Ступка з сином

Нагадаємо, раніше Остап Ступка вперше розповів, чому не склався його шлюб із четвертою дружиною. Також артист зізнався, чи підтримує зв'язок із колишніми обраницями.

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