ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
2 хв

Остап Ступка розсекретив деталі, як познайомився з коханою та як почався їхній роман

Також артист зізнався, як до нової обраниці ставиться його мама.

Остап Ступка

Остап Ступка / © www.instagram.com/dtp.kiev.ua

Відомий український актор Остап Ступка розповів, як познайомився з коханою Маргаритою Ткач та як починалися їхні стосунки.

Вже півтора роки знаменитість зустрічається з дівчиною, яка також пов'язана з творчою професією. Як зізнався Остап Ступка в коментарі ТСН.ua, з коханою його звів саме театр, а точніше інтерв’ю. За його словами іскра між парою одразу промайнула, після чого вони вирішили будувати стосунки. Їхні взаємні почуття одне до одного не зупинила навіть 35-річна різниця у віці. 

"Маргарита брала в мене інтерв’ю для одного інтернет-видання про культуру. Тобто фактично нас звів театр", - відверто розповів ТСН.ua Остап Ступка. 

Остап Ступка і Маргарита Ткач на цьогорічній церемонії "Золота Дзиґа"

Остап Ступка і Маргарита Ткач на цьогорічній церемонії "Золота Дзиґа"

Деякими деталями їхнього роману поділилася й сама Маргарита, яка, окрім журналістики і театральної критики, пробує себе в арт-менеджменті. 

"Півтора місяці після знайомства у нас було виключно професійне спілкування, з приводу того самого інтерв’ю й інших мистецьких питань. А потім Остап вирішив взяти ініціативу в свої руки і вивести наші розмови з культурних тем на особисті", - розповідає кохана Ступки.

На наше запитання, як до нової обраниці ставиться мама Остапа, Лариса Семенівна, актор відповів: "Послухайте, я був одружений чотири рази. Мама вже мене знає напам’ять. Зараз у нас такий етап, коли вона мені дзвонить і коротко питає: "Маргарита з тобою? Тоді передавай вітання". Для неї головне - аби її дитину, тобто мене, любили".

Нагадаємо, раніше Остап Ступка розповідав, що не виключає можливості вп’яте в своєму житті укласти шлюб.

Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie