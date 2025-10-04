Остап Ступка розсекретив деталі, як познайомився з коханою та як почався їхній роман

Остап Ступка / © www.instagram.com/dtp.kiev.ua

Відомий український актор Остап Ступка розповів, як познайомився з коханою Маргаритою Ткач та як починалися їхні стосунки.

Вже півтора роки знаменитість зустрічається з дівчиною, яка також пов'язана з творчою професією. Як зізнався Остап Ступка в коментарі ТСН.ua, з коханою його звів саме театр, а точніше інтерв’ю. За його словами іскра між парою одразу промайнула, після чого вони вирішили будувати стосунки. Їхні взаємні почуття одне до одного не зупинила навіть 35-річна різниця у віці.

"Маргарита брала в мене інтерв’ю для одного інтернет-видання про культуру. Тобто фактично нас звів театр", - відверто розповів ТСН.ua Остап Ступка.

Остап Ступка і Маргарита Ткач на цьогорічній церемонії "Золота Дзиґа"

Деякими деталями їхнього роману поділилася й сама Маргарита, яка, окрім журналістики і театральної критики, пробує себе в арт-менеджменті.

"Півтора місяці після знайомства у нас було виключно професійне спілкування, з приводу того самого інтерв’ю й інших мистецьких питань. А потім Остап вирішив взяти ініціативу в свої руки і вивести наші розмови з культурних тем на особисті", - розповідає кохана Ступки.

На наше запитання, як до нової обраниці ставиться мама Остапа, Лариса Семенівна, актор відповів: "Послухайте, я був одружений чотири рази. Мама вже мене знає напам’ять. Зараз у нас такий етап, коли вона мені дзвонить і коротко питає: "Маргарита з тобою? Тоді передавай вітання". Для неї головне - аби її дитину, тобто мене, любили".

Нагадаємо, раніше Остап Ступка розповідав, що не виключає можливості вп’яте в своєму житті укласти шлюб.