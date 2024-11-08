Остап Ступка спровокував чутки про розрив з молодшою на 35 років коханою

Актор повністю припинив афішувати особисте життя.
Український актор Остап Ступка після заяви про роман з 23-річною театрознавицею Маргаритою Ткач заінтригував фанів змінами в особистому житті.
Річ у тім, що актор прибрав будь-які згадки про Маргариту зі своїх соцмереж. Так, якщо раніше Остап робив спільні дописи з коханою та їхніми пристрасними фотосесіями, то зараз світлини можна побачити лише на сторінці дівчини. Ба більше, артисти припинили стежити одне за одним у соцмережах.
Своєю чергою сам Остап Ступка поки що не коментує зміни в особистому житті. Проте цілком можливо, що через посилену увагу до його роману з Маргаритою знаменитість вирішив особисте зробити повністю приватним і більше не ділитиметься контентом з обраницею.
Зазначимо, 57-річний актор Остап Ступка підтвердив стосунки з молодшою на 35 років театрознавицею Маргаритою Ткач цього року восени. Закохані опублікували відверті романтичні фото. Як довго пара разом – залишається загадкою. Проте раніше знаменитість ділився, чи готовий одружуватися вчетверте.
Нагадаємо, нещодавно Остап Ступка зізнався, чому його 38-річний син Дмитро тимчасово не може виїжджати із США.
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