Остап Ступка у центрі Києва влаштував "п'яну" ДТП з постраждалими: чи звільнять актора з театру

У Національному академічному драмтеатрі імені Івана Франка вперше прокоментували ДТП, яку на підпитку влаштував актор Остап Ступка 4 квітня у центрі Києва.

Зокрема, на сторінці Facebook театру йдеться, що їм прикро, що сталася "п'яна" аварія. Та, попри це, вони поважають та цінують Остапа Ступку як актора. Тож з театру артиста звільняти не будуть, якщо не буде відповідного рішення суду.

Остап Ступка у залі суду / Фото: suspilne.media

"Остап Ступка - актор нашого театру. Ми цінуємо його акторське обдарування, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звісно, ситуація, що сталася, глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання", - йдеться у коментарі театру.

Нагадаємо, Остап Ступка 4 квітня врізався у припаркований автомобіль, у якому перебував водій. Поліцейські встановили, що актор був у стані алкогольного сп'яніння. Тим часом постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні. У Києві вже відбувся суд над Остапом Ступкою. Зокрема, актор до 5 червня перебуватиме на нічному домашньому арешті.

Остап Ступка врізався в іншу автівку / Фото: t.me/kyiv_pro_office

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