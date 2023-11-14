Остап Ступка у Києві влаштував "п'яну" ДТП: прокуратура вимагає ув'язнити актора на три роки

У справі українського актора Остапа Ступки, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у центрі Києва з постраждалим, відбулися судові дебати.

Про це повідомляється у Facebook Київської міської прокуратури. На судових дебатах прокурор попросив визнати Остапа Ступку винним у скоєнні ДТП, а також призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Окрім того, акторові хочуть заборонити керувати авто протягом наступних п'яти років.

Остап Ступка на підпитку влаштував ДТП у Києві / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред'явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років", - йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання у справі Остапа Ступки заплановане вже на 23 листопада.

Остап Ступка / Фото: Facebook Остапа Ступки

Нагадаємо, ДТП за участю актора сталося 4 квітня цього року. Остап Ступка на своєму позашляховику врізався в припаркований автомобіль, в якому перебував чоловік. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Алкотестер показав, що Остап Ступка на момент аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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