Остап Ступка у суді вперше прокоментував ДТП, яку влаштував напідпитку в Києві

Український актор Остап Ступка вперше висловився про аварію, яку він влаштував у стані алкогольного сп'яніння вночі 4 квітня у Києві.

У залі суду артист сказав, що не знає, як таке взагалі трапилося і як пояснити цей інцидент. Утім Ступка зобов'язався допомагати постраждалому чоловіку – водію автівки, в яку він врізався. Зокрема, знаменитість надаватиме потерпілому допомогу у лікуванні та одужанні.

"Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", — прокоментував аварію актор, пише "Суспільне".

Остап Ступка у залі суду / Фото: suspilne.media

Тим часом суд вже обрав запобіжний захід Остапу Ступці. Актор перебуватиме під нічним домашнім арештом до 5 червня. У цей період йому заборонятиметься виходити вночі навулицю.

Нагадаємо, ДТП з вини Остапа Ступки сталася 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Актор о 23:15 врізався у припаркований автомобіль, де в той час перебував інший водій. Поліція затримала актора на місці. З'ясувалося, що він був у стані алкогольного сп'яніння, адже прилад Драгер показав 1,62 проміле. Тим часом потерпілого забрали до лікарні. Чоловік отримав травми різного ступеня тяжкості.

Остап Ступка врізався в іншу автівку / Фото: t.me/kyiv_pro_office

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