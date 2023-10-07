Остап Ступка відповів на жорсткий хейт після "п'яної" ДТП у Києві: "Усі під Богом ходимо"

Український актор Остап Ступка відреагував на численний негатив на свою адресу через "п'яну" ДТП, яку влаштував в Києві на початку квітня.

Після аварії у своїх інтерв'ю зірка кіно назвав те, що трапилося "злим фатумом" і додав, що не вважає себе винним у цьому. За такі слова на актора вилилося чимало хейту в Мережі. У відповідь на негативні коментарі Ступка припустив, що ДТП привернуло стільки уваги та критики лише тому, що він публічна людина.

"Я так собі думав, це тому що, людина публічна і треба її захейтити. Вона ж для того і публічна. Я думав, звідки це? Хто ці люди, які пишуть це, поливають грязюкою? Напевне, вони в театр не ходять. А може, ходять. У кіно ходять чи не ходять? А телевізор дивляться? Можливо, це спосіб самовираження? Але ж є інші способи самовираження, більш гуманістичні, ніж ненавидіти одне одного. Наше суспільство навпаки має підтримувати одне одного. Насправді, ми усі під Богом ходимо", - сказав актор в інтерв'ю на каналі Дмитра Гордона.

Остап Ступка влаштував ДТП

Також Ступка додав, що вважає, що зовсім скоро історія з аварією має дійти до свого кінця. На думку актора, головне, що усі в цій ситуації залишилися живі та здорові.

"Ця історія вона скоро закінчиться. Я давав інтерв'ю, я це все пояснив. Дякувати Богу, що всі живі-здорові та і все. Залізо то така справа. Я думав, що це таке. Це випробування для мене. Це випробування, як людина себе поведе. Чи залишиться людина людиною, чи не зачерствіє, не стане чорною та негативною енергією не почне поливати інших. Я не почну, бо я цим не займаюся", - додав Ступка.

Нагадаємо, в ніч проти 4 квітня Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП по вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці. Актор, будучи на підпитку, в'їхав у припарковане авто, в якому перебував 38-річний водій. Внаслідок зіткнення він отримав травми і був госпіталізований до лікарні.

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