Остап Ступка вночі напідпитку влаштував ДТП в Києві: актору повідомили про підозру

В артиста також вилучили автомобіль, на якому він потрапив в аварію.

Українському актору Остапі Ступці, який пізно ввечері 4 квітня напідпитку влаштував ДТП, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що актору також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Також Range Rover Ступки поліція вилучила. Наразі вирішується питання про арешт його автівки.

Остап Ступка врізався в іншу автівку / Фото: t.me/kyiv_pro_office

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водієві за фактом дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня о 23:15 Остап Ступка у стані алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП. Актор на своєму позашляховику врізався в автомобіль, де перебував чоловік. Водія, який був у легковику, з травмами госпіталізували до лікарні.

Редакція сайту ТСН.ua зв'язалася з актором. Утім, Ступка відмовився давати коментарі, а також ані підтвердив свою провину в ДТП, ані спростував її.

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