Остап Ступка вперше прокоментував розлучення сина з Логуновою: "Кажу йому, щоб заспокоївся"

Відомий український актор Остап Ступка прокоментував розлучення свого сина Дмитра.

Так, нещодавно знаменитість та його дружина Поліна Логунова оголосили про розрив стосунків після п'яти років шлюбу.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Остап зізнався, що підтримав свого сина. Також він поділився, чи допомагає порадами нащадку:

"Кажу, щоб заспокоївся, не звертав уваги на жодні можливі випади. Ну, у них там своя історія. І також щоб відволікався від цих справ, бо він сумує за малою, за донькою Богданкою. У таких умовах, насамперед, діти не повинні страждати. Дорослі розберуться між собою. Він хороший батько і робить все для того, щоб підтримувати стосунки, з малечею, з дитячим світом Богдани", – поділився Ступка.

Фото: instagram.com/stupka777

Натомість, актор розповів, що зараз йому не вдається спілкуватися з онукою, яка разом із його ексневісткою перебуває в США.

"Так складаються обставини, що зараз це не вдається. Може, колись з часом ми це надолужимо. Я не спілкуюся з іншою стороною зараз і не коментую нічого", – додав зірка.

Нагадаємо, Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. 25 квітня наступного року у подружжя народилася донька, яку назвали на честь легендарного діда Дмитра – Богданою. На початку квітня 2022-го Логунова оголосила про розлучення з чоловіком. А невдовзі Поліна повідомила, що знову виходить заміж. Її нареченим став американець.

Зауважимо, не так давно Дмитро Ступка вперше назвав справжню причину розлучення з Поліною Логуновою. За словами артиста, ініціаторкою розриву стала саме Поліна.

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