Остап Ступка вперше зізнався, чому розпався його четвертий шлюб та чи спілкується з ексдружинами

Український актор Остап Ступка вперше зізнався, чому розпався його четвертий шлюб із молодшою на 20 років дружиною Дар'єю та чи підтримує зв'язок із колишніми.

Восени минулого року артист повідомив, що розлучився з обраницею. Проблеми в шлюбі почалися два роки тому, і вони були зумовлені трагічними подіями. У молодому віці пішов з життя батько Дар'ї. В інтерв'ю Oboz.ua Остап Ступка зізнався, що ця трагедія багато чого змінила. Однак із колишньою дружиною актор підтримує дружні стосунки.

"У неї в родині сталася трагічна історія – два роки тому в доволі молодому віці помер батько. І ця трагедія багато чого змінила. Однак ми продовжуємо спілкуватися вже як друзі", - поділився актор.

Остап Ступка з колишньою дружиною / Фото: facebook.com/profile.php?id=100009371208142

З іншими колишніми дружинами Остап Ступка теж не конфліктує. Актор підтримує з ними дружні стосунки та час від часу спілкується. Також колишні дружини можуть приїхати до мами Ступки, допомогти їй.

"Я не конфліктна людина, не прихильник чвар, поділу дітей. У нас з Іриною, мамою моїх молодших дітей, взагалі не було навіть розмов про це. Ірина з нашими дітьми приходить до мами, допомагає багато. Таня, мама Дмитра, інколи приїжджає теж. Чому не склалося з Танею? Коли з'явився Дмитро, нам обом було по 18 років. Але справа навіть не в цьому", - поділився актор.

Остап Ступка

За плечима Остапа Ступки вже є чотири шлюби. Наразі артист перебуває у стосунках із молодшою на 35 років театрознавицею Маргаритою. Одружуватися з коханою актор поки не квапиться. За словами знаменитості, спочатку потрібно пожити якийсь час разом і краще відчути одне одного.

"Ой, я поки не думаю, чесно. Читаю інколи про якихось людей у Мережі: побралися після 10 років стосунків. Думаю: о, ну це нормально. А через пів року, рік… Треба все ж таки якийсь час пожити разом, відчути одне одного", - запевнив актор.

Остап Ступка та Маргарита Ткач / Фото: instagram.com/manipuliantka

Тим не менш, Остап Ступка вже встиг познайомити маму з молодою обраницею. Однак їхні зустрічі відбуваються рідко. Актор пояснив, чому так.

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